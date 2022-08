Horóscopos: Nuevo TRABAJO y más DINERO para estos signos el domingo 7 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona que está buscando empleo se acercará a ti, si sabes de una plaza abierta en tu lugar de trabajo, dale una mano, te será devuelta más adelante. Aries tiene la posibilidad de sentirse burlado o engañado por la persona que estabas conociendo para una relación amorosa, ve con cautela y enfrenta la situación.

Es probable que hoy veas un descenso en tus finanzas, debido a una situación irregular en tu lugar de trabajo, si te sucede esto, pide las explicaciones del caso, ya que podrían estar pasando por encima de ti y perjudicándote. Un hombre de edad adulta te solicitará un dinero el día de hoy, no accedas a prestarle lo que te está pidiendo, ya que podrías no volver a saber de él.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es probable que vuelva a aparecer una persona que te demostró mucho interés antes, pero que luego las cosas no funcionaron, prueba darle una oportunidad. Es probable que estés en una situación un poco confusa con la persona que tienes como pareja, debes intentar arreglar el asunto antes que se vuelva algo grave y termine la relación.

Es momento de tomar decisiones serias sobre tu futuro laboral, por lo que si estás estudiando, deberás tener la capacidad de decidir algo importante que se te consultará sobre esta materia el día de hoy, no dejes de hacer esto pues las proyecciones que tienes dependen de ello.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Si tienes un negocio entre manos, hoy es la ocasión para concretar todo lo relacionado a esto. Si tu relación de pareja marcha bien, es de esperarse que el día de hoy se suscite un problema menor que podrá ser reparado con entendimientos y mucho cariño de las dos partes.

Confusiones por una situación que se dará el día de hoy, alguien comentará algo que te parecerá extraño y que quizás involucra a la persona con la que estás saliendo o a tu pareja en sí, lo mejor será aclarar la situación con la persona indicada en vez de sacar conclusiones apresuradas, recuerda pensar antes de actuar.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Un trabajo muy esperado está demorando en llegar, no te impacientes, pronto será el día. Algunas partes están terminando, es muy probable que te estés enfrentando a una separación o al término de un trabajo que te tuvo mucho tiempo estable en tu economía.

No es momento para intentar buscar un nuevo trabajo o hacer cambios bruscos en las inversiones, necesitas mantener las cosas así por un tiempo, lo que significa que no debes hacer gastos fuertes ni compras apresuradas, toma un tiempo para meditar sobre estos asuntos y comenzar a pensar en los pasos que darás en el futuro, pero sin poner en riesgo lo conseguido hasta ahora.

Leo (23 julio-22 agosto)

La salud marcha bien, por lo que debes procurar que siga así cuidando tu cuerpo. Un amigo necesitará un favor de tu parte, relacionado a un tema económico, por lo que presta tu ayuda solo si tienes los medios para hacerlo, recuerda que debes asegurar dinero para posibles días duros más adelante, además asegúrate que sea una persona de mucha confianza y que sepas que te pagará de vuelta.

Una persona que quieres mucho puede estar atravesando por un periodo difícil de salud, por lo que es recomendable que te preocupes por ella, le llames y le hagas una visita, si está dentro de tus posibilidades ayúdale de alguna forma que estimes conveniente.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

El trabajo está excelente, estás concretando tus proyectos, si por casualidad de encuentras sin ocupación en este momento, no desesperes porque pronto aparecerá la oportunidad, puede que durante el día recibas un llamado de una oferta de trabajo a la que aplicaste hace algún tiempo.

Tienes en tus manos la posibilidad de realizar un buen negocio y una inversión segura, por lo que debes meditar el asunto y comenzar a pensar en la opción real de llevar a cabo esta tentadora propuesta, te reportará grandes beneficios más adelante, no te arrepentirás.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Buen día para amar y para pasar tiempo con esa persona especial en tu vida. Una cena romántica, un invitación al cine o un paseo tomados de la mano será un buen panorama para realizar el día de hoy junto al ser amado. Una propuesta un tanto extraña te llegará de parte de una persona que no conoces el día de hoy, podría tratarse de un engaño, por lo que no hagas caso a lo que diga.

Recibirás un llamado importante de un trabajo que estabas esperando, si te encuentras buscando un lugar para desempeñarte, esto podría ser muy bueno y una oportunidad excelente para volver al mundo laboral, te pedirán algunas exigencias, intenta cumplirlas en el menor plazo posible.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Momento para aprovecharlo a solas, necesitas pensar las cosas que han pasado en tu vida, quizás estés sintiendo que estás demasiado solo, no te preocupes, es normal y hoy será un día para meditar sobre la posibilidad de mejorar y estar mejor preparado para enfrentar una nueva relación de pareja en el futuro.

Tomar decisiones importantes en el trabajo siempre es importante, si se trata de un posible cambio de lugar de labores entonces debes pensarlo mucho más, es probable que hayas conseguido avanzar mucho en el lugar donde estás y siempre tendrás la oportunidad de seguir creciendo, si tu caso es diferente y no ves la posibilidad de avanzar en tu carrera, entonces debes tomar la mejor decisión con respecto a el trabajo que debes realizar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario tiene que tener cuidado con sus finanzas el día de hoy, no es bueno ser arriesgado, ni tampoco hacer inversiones fuertes. No es buen momento para compraventa de inmuebles, espera un tiempo hasta que puedas conseguir un mejor precio, ya sea si estás vendiendo o comprando.

Si ves que tienes pocos avances en tu trabajo, es momento de darle una solución a ello y moverte más rápido, tendrás mucho que hacer durante la jornada. Tienes la posibilidad de un viaje, pero estás desistiendo de realizar dicha travesía, piensa bien si esta es la mejor decisión que podrías tomar ahora, puedes estar cometiendo un error que lamentarás en un tiempo más.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Quienes están en etapa de estudios se sentirán agotados, por lo que se les recomienda tomar descansos entre cursos y entre materias a aprender, no te desgastes mentalmente, ya que podrías experimentar cansancio y fatiga, sobre todo en las mañanas.

Un dinero a tu favor aparecerá el día de hoy, podría ser una deuda que será pagada, aumento salarial o un fallo judicial que te beneficiará. El trabajo se encuentra tranquilo y estable, tendrás una jornada sin contratiempos y recibirás un bono o un incentivo monetario por tu buen desempeño, si no ocurre el día de hoy, podría ser más adelante.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Quienes tienen hijos experimentarán decisiones importantes con respecto a su educación, un cambio de escuela o de estudios podría gestarse el día de hoy, por lo que no tengas miedo a decidir de la mejor forma por el bienestar y futuro de tus hijos. El amor está pasando por un momento de cambios y de incertidumbre para quienes están con dudas con respecto a su pareja y al destino de su vida en común, procura tener una conversación sincera con la persona a tu lado esta misma noche.

El amor en pareja muchas veces es difícil, debido al carácter incompatible que ambas personas puedan tener, hoy notarás esto en una discusión por algo muy mínimo, lo que podría irritarte, no agrandes el problema, trata de solucionarlo para poder salir adelante y mantenerse juntos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Sentirás que alguien te está pasando a llevar en tu lugar de trabajo, si esto es efectivo, entonces debes poner un límite y comenzar a hacerte respetar, comienza por hablar con la persona de la cual estás recibiendo malos tratos, podrías encontrar comprensión de su parte y las disculpas pertinentes.

Para quienes estén deseando formalizar una relación, es momento de hacerlo y ser consecuentes con lo que han elegido, lo que significa centrarte solo en la persona que estás saliendo y has escogido como compañía, no hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti.



Frase del día: "Nunca es tarde para ser quien podrías haber sido" - George Eliot