Joven narra cómo por 4 mil pesos le "destruyeron" el cabello y su historia se vuelve viral

Una joven usuaria de Twitter se llevó una de las decepciones más grandes de su vida luego de acudir a una estética con el objetivo de realizarse un tratamiento para su cabello, sin embargo, el procedimiento no resultó en absoluto como ella lo había imaginado, y terminó no solo decepcionada sino muy molesta por lo que le hicieron.

Así lo dio ca conocer en esta red social la usuaria @AnnaDzz, en donde decidió quejarse abiertamente del trabajo que realizaron con ella y su cabello, y de paso advertir a otras personas para que no les pueda ocurrir lo mismo: “Me cobraron 4 mil 700 pesos por destruirme el cabello”, se lee en una parte del texto que compartió.

Ana aprovechó su publicación para mostrarles a los usuarios cómo quedó su melena tras el fallido, y desastroso, procedimiento que le hicieron; en una fotografía que compartió en el post se puede observar su pelo a solo unas horas de haberlo sometido al tratamiento. Tal parece que la joven quedó decepcionada del servicio que le brindaron.

Le "destruyen" el cabello por 4 mil pesos y su historia se viraliza

Las redes sociales se han convertido también en un espacio de denuncia y Twitter no es la excepción; así lo corroboró la usuaria Ana, quien decidió quejarse públicamente del servicio recibido en una estética de la Ciudad de México a la cual acudió para realizarse un tratamiento en su cabello, previo a su graduación, el cual resultó desastroso para ella.

La usuaria Ana mostró en Twitter cómo se ve ahora su cabello. FOTO: Especial

“El primer día se veía súper bonito porque eran ondas, entonces me metí a bañar y cuando se me seco el cabello vi esto: tenía hoyos negros en todo el cabello”, escribió Ana en un tuit, en donde compartió también fotografías de su corte.

La joven explicó que tras darse cuenta de esto decidió exigir la devolución de su dinero: "Ayúdenme con un RT, abro hilo de como fui a Leonora Studio en Ciudad de México por un 'ombré' y me cobraron 4,700 pesos por destruirme el cabello y les pedí que me devolvieran mi dinero y no aceptaron porque 'no manejan devoluciones'”, relató en el texto.

Ana explicó que inicialmente pidió corregir el corte, no obstante, tras la valoración de un experto optó por solicitar su reembolso. “El chico de la estética me dijo: sólo me autorizan el 50%, a lo que le dije que NO! Porque no voy a regalar mi dinero y pues yo pagué por un servicio”, narró.

La joven publicó la nota en donde se desglosa el costo del servicio. FOTO: Especial

La usuaria explicó que tras recibir esta negativa exigió una factura, para de esta manera interponer una queja, pero el establecimiento se lo negó; finalmente solo recibió el 50% del reembolso, por lo que decidió acudir a la Profeco a denunciar el local: “Me dieron el 50% solo porque mis amigos comentaron, me tardé 7 horas en conseguir eso, no lo que quería, voy a denunciar”, compartió Ana en otro tuit.

