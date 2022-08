Tunden a Kim Kardashian por usar Photoshop, tiktoker la desenmascara

Kim Kardashian, de 41 años, de nueva cuenta se encuentra en la mira de todos, ya que la acusaron de haber abusado, una vez más, de la edición de imágenes para lucir “mejor y diferente” a como está en la vida real. Y es que una tiktoker se volvió viral tras “evidenciar” las áreas donde se hizo los cambios.

Hace unas semanas también la acusaron de “mentirosa”, pues en una entrevista aseguró que nunca se ha operado, sólo se ha puesto "un poco de Botox" y señaló entre sus cejas. Mencionó que todo lo demás “es natural”. “Nunca me he llenado las mejillas. Nunca me he llenado los labios", agregó.

El clan Kardashian ha sido criticado constantemente por perpetuar estándares de belleza poco realistas por usar mucho la edición de fotos y cirugías estéticas que además de ser costosas pueden ser peligrosas para la salud.

Kim siempre ha sido polémica. Foto: Especial.

¿En qué fotos abusó del Photoshop?

Kim Kardashian ha sido acusada por una tiktokter “caroline_in_thecity” de alterar su cuerpo con Photoshop para publicar las postales en Instagram, y en una de sus clips dio las razones por las cuales considera que sí lo hizo.

En Instagram subió varias fotos para promocionar unos audífonos. Foto: Especial.

"Kim tiene fama de quitarse los trapecios con el Photoshop. ¿Por qué? No lo sé, ¿quizás hace que su cuello parezca más pequeño?”, dice al inicio del video, en el cual muestra cómo hizo un photoshop inverso a la imagen para resaltar la reducción de los músculos.

En mayo de este año se metió en otra polémica similar, puesto que eligió un estilo clásico y emblemático para la Gala del Met, causando sensación en internet una vez más al portar uno de los vestidos más famosos de Marilyn Monroe. Sin embargo, lo que en un principio eran halagos, se convirtieron en críticas cuando la modelo reveló que bajó 7 kilos para poder usar el mítico atuendo.

En 2016, el vestido que usó Monroe al cantar sensualmente “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy en 1962, fue adquirido por el museo en una subasta por casi 5 millones de dólares. El vestido de tono crudo tiene más de 2 mil 500 cristales cosidos a mano. Es tan entallado, que a Monroe se lo tuvieron que coser para cerrarlo cuando ya lo tenía puesto.

