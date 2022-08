Netflix: AMLO le pidió a la plataforma que esta serie fuera gratis para que todos la pudieran ver | TRÁILER

La mañana de este miércoles 31 de agosto, durante su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención, no sólo del gremio que cubre la fuente de política, sino que también de la población en general que está interesada y que sigue de cerca los lanzamientos más esperados en Netflix.

Esto debido a que el líder nacional solicitó a la empresa de distribución de series y películas de logo rojo que distribuya de manera gratuita una reciente producción que, aseguró, todos los mexicanos deberían ver, pues señaló que “no está mal que todo esto se esté ventilando para que se conozca la verdad”.

López Obrador aprovechó la proyección de su tradicional conferencia mañanera para pedir que todos vean el documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal”, misma que revela la crisis de los políticos en el antiguo régimen.

Se trata de una producción documental que narra el polémico caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crépin, conocida como Florence Cassez, quien fue acusada y condenada erróneamente en 2007 por tribunales mexicanos a 60 años de prisión. Esto debido a la presunción de los delitos de secuestro, posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército mexicano y delincuencia organizada.

Luego de cuestionar en dónde estaba disponible dicha producción y tras recibir la información de que se distribuye en Netflix, plataforma que requiere una suscripción mensual de 190 pesos, Andrés Manuel López Obrador dijo:

“¡Ah no! A lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito, porque si es interesante que se conozca (:..) No se puede transformar una realidad que no se conoce. Y sobre todo debemos de luchar por la no repetición. Puede ser que los partidos políticos paguen a Netflix para que se difunda, es parte de la concientización a los ciudadanos. Mientras más información hay, mejor. Antes se cometían estas atrocidades y nadie se enteraba”, finalizó el líder del Ejecutivo.