Enfermera perdió su trabajo durante la pandemia, ahora es rica gracias a OnlyFans

Una ex enfermera reveló que decidió convertirse en estrella de OnlyFans durante el punto más álgido de la pandemia por Covid-19, y se sorprendió de lo mucho que ganaba. La chica, conocida como “Ebony Goddess Mystique” no tuvo que batallar más con el recorte de horas y salarios que no le alcanzaban para terminar el mes.

En 2020 comenzó al abrirse una cuenta de OnlyFans, la cual aún mantiene. Pero ahora, “Mystique” ha firmado un contrato con la principal productora Brazzers, y recientemente ha hablado de sus comienzos en la industria durante una charla en el podcast Unfiltered de Holly Randall.

"En aquella época se llamaba corona, yo era una enfermera de primera línea, así que tenía toda la información primero, antes que los civiles. Fue muy extraño para mí, acababa de obtener un empleo que quería", recordó.

Entró en la industria tras perder su empleo. Foto: Especial.

Perdió un trabajo anhelado y tuvo que cambiar de dirección

“Mystique” mencionó que se vio en una situación complicada cuando le informaron de que su lugar de trabajo iba a cerrar, y que tendría que pedir la baja. Así que, se puso en contacto con su amiga, que trabajaba en la industria para adultos, y le pidió que le consiguiera una oportunidad.

Ahora puede vivir cómo ella siempre quiso. Foto: Especial.

"Había hablado con ella sobre esto, pero ella decía 'chica, sigue siendo enfermera', como si no me tomara en serio. Pero esta vez sí lo hizo. Me dijo: 'vamos a hacer esto, pero entiende que esto no desaparece'. Ese fue el consejo que me dio y que me acompañó durante toda la transición", refirió.

Ahora, aunque ha recibido críticas y comentarios sexistas, ella vive contenta debido a que gana mucho más dinero de lo que hubiera hecho de continuar con su carrera como enfermera.

