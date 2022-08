Depositaron por error 10.5 millones de dólares en criptomonedas a una mujer: se compró una mansión y no piensa devolver el resto

La plataforma de comercio de criptodivisas Crypto.com transfirió accidentalmente 10.5 millones de dólares a una mujer australiana que intentaba un reembolso de 100 dólares, y no se dio cuenta del error durante siete meses. Ahora, se ha desatado todo un debate que llegó hasta los tribunales.

La firma, que en Estados Unidos se popularizó tras pagarle a Matt Damon para protagonizar un anuncio de la Super Bowl, descubrió en diciembre de 2021 que había dado una fortuna a una mujer de Melbourne, llamada Thevamanogari Manive. Crypto.com, que opera como Foris GFS en Australia, dijo que el número de cuenta de Manivel se introdujo accidentalmente en el campo del importe del pago.

La empresa emprendió una acción legal ante el Tribunal Supremo de Victoria este año, y en febrero se le concedió la congelación de la cuenta del Commonwealth Bank de Manivel, pero la mayor parte del dinero se había transferido a otras cuentas, que posteriormente fueron pausadas también.

El error fue de la empresa, pero tiene las de ganar en el juicio. Foto: Especial.

La mujer se gastó el dinero en comprar una casa

Las autoridades detallaron que la mujer gastó 1.35 millones de dólares del dinero para comprar una casa de cuatro dormitorios en Craigieburn, en el norte de Melbourne, en febrero, y la propiedad de la vivienda se transfirió entonces a nombre de la hermana de Manivel, Thilagavathy Gangadory, que vive en Malasia.

Los intentos de notificar a Gangadory las órdenes de congelación fueron infructuosos, ya que nunca respondió a los correos electrónicos de los abogados de Crypto.com.

Como resultado, se dictó una sentencia en rebeldía a favor de Crypto.com para obligar a Gangadory a vender la propiedad lo antes posible, con el dinero para Crypto.com, así como los intereses por valor de 27 mil 369.64 dólares. No es la única polémica que tiene la empresa, ya que hace un par de meses anunció que despediría a 260 de sus empleados, pero la revista The Verge aseguró que fueron muchos más que no se reportaron públicamente.

