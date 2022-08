Madre mormona desafía a su iglesia, vende contenido en OnlyFans, ahora es millonaria

Una ama de casa que es mormona reveló que tiene una "doble vida secreta" como creadora de OnlyFans, donde gana 37 mil dólares al mes vendiendo fotos sexy de sí misma, a pesar de saber que podría ser expulsada, pues va en contra del dogma de su iglesia. Se trata de Holly Jane, de 39 años, de California, quien agobiada por los altos costos de vida de su estado, decidió desafiar las reglas muy estrictas de su comunidad, como no tener alcohol, tabaco, lenguaje vulgar o sexo fuera del matrimonio.

No teme a las consecuencias de haber revelado su secreto. Foto: Especial.

Sin embargo, el riesgo vale la pena, pues la madre soltera de tres hijos gana mucho dinero gracias en parte a sus 44 mil seguidores en Instagram. Holly, que a menudo posa desnuda y en lencería para sus fans, mantenía todo en secreto de sus compañeros de templo.

"Puede que me paguen por desnudarme, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto", dijo Holly, cuyos tres hijos tienen 20, 13 y nueve años.

Ahora gana muchísimo dinero. Foto: Especial.

En su entorno familiar siempre cumple

"Cuando no estoy en OnlyFans, solo soy una madre normal limpiando y preparando la cena", agregó. Contó que después de comenzar su cuenta de OnlyFans en agosto, la ex reclutadora renunció a su trabajo, el cual no precisó cuál era. Su marido, Stephen, falleció trágicamente en 2017, cuando tenía sólo 31 años. Pero Holly cree que habría aprobado sus decisiones.

Luego de dar a conocer todo en una entrevista para un medio local Holly sabe que puede ser expulsada de su iglesia, pero no tiene miedo de las consecuencias, y dijo que está lista para "desafiar" a las autoridades mormonas.

Sus hijos la apoyan. Foto: Especial.

Añadió que uno de sus hijos incluso conoce sus actividades y "no le molestan"; Holly explicó que está feliz de enseñarle a su hija que "celebrar su cuerpo no es algo de lo que avergonzarse". "Solo se lo he dicho a dos de mis amigos. Todos los demás piensan que trabajo en reclutamiento", añadió.

Ella soñó con ser una modelo de Playboy cuando era más joven y siempre se sintió atraída por el "lado sexy de la vida", por lo que reiteró que no se arrepiente de lo que hace y está feliz de poder cumplir los sueños de su familia con el dinero que entra a sus cuentas.

