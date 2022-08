Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 27 de agosto según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este sábado 27 de agosto hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este sábado 27 de agostotiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este sábado 27 sale la carta de “La sacerdotisa” invertida un arcano mayor y lo rige el número 2. Esta carta invertida habla de sentimientos negativos que te causan pesar como una carga lo que no te está permitiendo avanzar, es momento de dejar ir esa mala energía y concentrarte en continuar tu camino.

Amor

En estos momentos están teniendo un retraso en tu relación, tensión y torpeza por situaciones que no dejaste ir en su momento y has estado arrastrando. Para mejorar debes afrontar tu dolor o molestias con tu pareja y dejar esa carga atrás para poder continuar con tu relación y que esto no provoque un deterioro mayor. Encuentra un balance en tu relación para poder continuar.

Trabajo

Ya no estas a gusto en tu trabajo desde hace tiempo; sin embargo, no has tomado cartas en el asunto y es por ello que te sientes frustrado y fuera de balance. Es momento de comenzar a tomar decisiones para cambiar esto, puede ser en la forma en la que ves tu trabajo, o bien, buscando otra oportunidad laboral.

Salud

Deja de disimular que tu salud está en completa armonía, ya te diste cuenta de que hay puntos a mejorar y que debes procurar más por tu bienestar. El cuerpo es tu templo, es un todo y lo estás descuidando, es momento de prestar mayor atención y comenzar a tomar actuar. Recuerda que puede ser salud emocional o física, no temas en iniciar tu cuidado.

