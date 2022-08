TikTok: Influencers ponen a prueba la bondad de los mexicanos y quedan conmovidos: "Esto aquí no pasaría"

Aldara y Alex son una popular pareja de españoles que se dedican a crear contenido para las plataformas digitales, entre ellas TikTok y YouTube; ambos residen en México desde hace algún tiempo y han comenzado a compartir videos en las plataformas, desde donde narran un poco acerca de su experiencia de vivir en un país extranjero.

Recientemente uno de sus videos se volvió viral en redes debido al alcance que logró y a la cantidad de reacciones que tuvo de los usuarios; la grabación destaca por ser muy emotiva y en donde los influencers pusieron a prueba la bondad de los mexicanos y quedaron conmovidos.

En el contenido, se puede apreciar a varios mexicanos brindando ayuda a un extranjero que la solicitaba; lo que sorprendió a la pareja de españoles fue ver la atención, la paciencia y la generosidad con la que los mexicanos que aparecen en el video apoyaban a todo aquel que le solicitaba ayuda.

Bondad de los mexicanos conmueve a influencers españoles

La grabación fue realizada en la Ciudad de México y en ella se puede ver a un turista de origen coreano pedir ayuda a varias personas para poder entrar al Metro ya que no contaba con la tarjeta multimodal. La respuesta de los mexicanos dejó impresionados a Aldara y Alex ya que no hubo una sola persona que se negara a ayudar al extranjero.

Lucas, un turista de origen coreano, pidió ayuda a los mexicanos para trasladarse por la CDMX. FOTO: Especial

La dinámica del turista se repitió en diversos escenarios de la capital mexicana y con diferentes personas; a otros les pidió indicaciones para poder llegar o acercarse a determinado punto de la ciudad, sin embargo, les aseguraba que solo contaba con efectivo y tarjeta de crédito.

Esto no fue impedimento para que las personas lo ayudaran, ya que todos accedieron a pasarlo con su tarjeta del transporte e incluso hubo uno que le compró la suya y se la obsequió. Como agradecimiento el coreano intenta devolverles el dinero de su pasaje, no obstante, todos se negaron a aceptarlo.

Cada persona a la que se le acercó, le brindó ayuda. FOTO: Especial

Video del turista coreano se viraliza en las redes

Con toda la tranquilidad y paciencia cada uno de los personajes que aparecen en el video se tomaron el tiempo para explicarle al turista cómo llegar a su destino, además le indicaron dónde encontrar un banco y le explicaron como usar las máquinas de recarga que hay para el metro y el metrobús de la CDMX.

Algunos le pagaron el pasaje a Lucas y otro incluso le compró su tarjeta de acceso. FOTO: Especial

''Algunos pagaron por mí, algunos recibieron 5 pesos. Los que recibieron los 5 pesos vi sus fondos de tarjeta, casi tenían 5 o 10 pesos; 5 pesos para sí mismos o 10 para ida y vuelta. Igual los que pagaron por mí tampoco tenían tanto dinero en su tarjeta, solo 20 o 40 pesos. Los que me ignoraron fueron solo 3 personas, pero todos intentaron ayudarme con todo'', aseguró Lucas en el video, el turista que se encargó de realizarlo.

Luego de ver la respuesta de los mexicanos, Aldara y Alex reaccionaron conmovidos y aseguraron que nunca habían visto que eso ocurriera en otro lugar del mundo: ''¡Qué buena gente! Esto aquí no pasaría. Yo por lo menos no lo vi nunca, y que te pasen la tarjeta de su propio dinero, en la vida lo vi'', se les escucha decir en la grabación.

Los influencers quedaron conmovidos con la respuesta de las personas. FOTO: Especial

Ambos influencers rompieron en llanto al finalizar el video y reconocieron que cuando se habla de México se refieren a un país peligroso para visitar, en donde el peligro acecha en cualquier parte, pero poco se habla de amabilidad de las personas y la ayuda que dan a los demás:

"Te dicen que es a atraco, robo y pobreza, te lo venden así, pero es que la calidad de gente que hay ahí, no la tenemos aquí, porque es que en España podemos tener muchas cosas pero no hay esta gente'', declararon al tiempo que aseguraban que existen otros lugares del mundo en donde también hay inseguridad, sin embargo, no se habla de ello.

