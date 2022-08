Modelo de OnlyFans es acosada en supermercado y todo queda grabado en VIDEO

Una modelo de OnlyFans denunció en sus redes sociales que fue manoseada por un hombre en un supermercado, pero al reclamarle fue acusada de llevar ropa "inapropiada" en la tienda. Se trata de Daisy Delacroix, que trabaja como barista de bikinis, quien además compartió el video en el que se ve que es agredida sexualmente.

Daisy aseguró que está conmocionada y advirtió a otras mujeres que tengan cuidado con su entorno. En el clip que subió a sus redes se puede ver a la modelo comprando sola en un supermercado y mientras mira la comida refrigerada, un hombre encapuchado mira alrededor y al ver que no hay mucha gente se acerca a ella para tocarla.

Ella dijo: "Hoy, después del trabajo, estaba haciendo la compra y, como se puede ver en este vídeo, este hombre se acerca por detrás, me toca y me susurra al oído 'qué pasa nena'. Estaba en completo shock, señoras, por favor tengan cuidado con su entorno. No conocía a este hombre y trató de disimularlo", dijo la chica.

Los más reaccionarios la culparon

Algunos usuarios de redes sociales dijeron que su atuendo era demasiado revelador y que estaría bien si no hubiera llevado crop top y pantalones cortos. "Bueno, ¿qué llevas puesto?", dijo uno y un segundo preguntó: "¿Qué esperabas?", "No deberías llevar eso en un supermercado", añadió un tercero.

Ella defendió su derecho a usar poca ropa. Foto: Especial.

Daisy respondió a los comentarios de mal gusto y dijo: "El hecho de que las mujeres decidan mostrar la piel nunca hará que esté bien agredirlas sexualmente. Aprendan a autocontrolarse, es asqueroso que algunos piensen que está bien tocar a una mujer sólo porque enseña piel". A esto, muchos de sus seguidores le dieron la razón y llamaron “machistas” a quienes culparon a la joven, quien es la víctima.

SIGUE LEYENDO...

"Tú me prometiste amor": expareja se presenta en plena boda y novia abandona a su prometido

"Aprende a respetar": Madre abofetea a su hijo tras ser detenido por meterse a robar a una casa