Como todo un saiyajin, hombre se casa con traje de Goku y se vuelve viral en TikTok | VIDEO

Muchas personas son seguidoras de Dragon Ball, sin embargo, muy pocos han llevado su fanatismo hasta el día de su boda, tal y como lo hizo este hombre, quien se lució como todo un saiyajin al portar un traje inspirado en Goku durante un día tan especial como este. Las imágenes se hicieron virales gracias a que fueron compartidas en TikTok, en donde ha desatado un debate sobre su vestimenta.

Las bodas suelen ser un evento muy importante, no obstante, en internet se han hecho virales diferentes casos en donde los novios buscan darle un estilo particular a su unión matrimonial. Por esta razón, un hombre, identificado en la red como Charly Acevedo, se permitió usar un traje que se asemejara al atuendo de Kakaroto, nombre real del personaje principal del manga creado por Akira Toriyama.

Hombre se casa con traje de Goku

En su cuenta de TikTok, el usuario compartió el momento en el que bailó durante la fiesta junto a su esposa, quien no usa alguna prenda alegórica al famoso anime, por el contrario, la joven porta un hermoso vestido blanco y un velo de novia, algo muy clásico en las uniones matrimoniales.

El novio se casó con un traje naranja Foto: Especial

No obstante, el novio decidió ir muy formal, pero dándole un toque especial, ya que su traje era de color naranja y tenía un kanji en el pecho, el cual también tiene Goku y representa la sabiduría e iluminación. Con el video no queda duda de que el hombre le hizo homenaje a su personaje favorito, pues además amenizó el clip con la canción "Mi Corazón Encantado", tema principal de Dragon Ball GT.

“No me juzguen banda, ni sé bailar”, escribió Charly, para compartir el video que ha sido reproducido 355 mil de veces, además ha obtenido más de 27 mil "likes". De igual forma son cientos los comentarios que se pueden leer en el clip, en donde muchos aseguran que "encontró a la indicada" y que cumplió un sueño, sin embargo, no se ha salvado de las críticas, pues hay quienes aseguran que debió vestirse como un novio normal.

En tanto, el usuario de la plataforma china compartió otro clip en donde se le puede ver en la boda por el civil luciendo su peculiar traje de Goku. Entre los comentarios, el hombre indicó que su esposa lo dejó usar dicho atuendo porque sabía que era su sueño.

AQUÍ EL VIDEO: