Estos son los 3 signos zodiacales que más entregan en una relación y les pagan de la peor manera

Cada vez es más recurrente encontrar que en las apps de citas como Tinder, o simplemente a la hora de conocerse las personas se preguntan cuál es su signo zodiacal, pues hay características, virtudes y defectos que se atribuyen a ciertos signos, esto asignado debido al momento del año en que nacieron.

Es de destacar que el zodiaco astrológico está dividido en 12 porciones iguales de 30 grados, y es así que se divide el periodo del año en el cual es otorgado cada signo, es decir los que conocemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Los signos no correspondidos en el amor

Dentro de este contexto en el que se sabe que los miembros del zodiaco de cada persona se han vuelto algo importante a la hora de conocer amigos, compañeros de trabajo e incluso a la pareja, que a continuación te contamos cuáles son los tres signos que en cuestiones del corazón entregan más, pero son menos correspondidos.

hay algunos signos que suelen ser menos correspondidos en el amor. Foto: Especial

Ceder en cuestión sentimental ante una persona y enamorarse en ocasiones es un tema complicado, sin embargo, la situación se vuelve cada vez más compleja cuando ese amor al final no es correspondido o el ser amado paga de la peor manera, es decir con engaños y mentiras.

Los signos que más entregan y menos reciben en el amor

En esta lista, uno de los signos que más entrega en el amor y no es correspondido con gratitud es aries y a pesar de que hay personas que consideran que éste es un signo duro de sentimientos, lo cierto es que cuando se entrega de verdad lo hace de manera sustancial e íntegra, por lo que puede llegar a ser uno de los más detallistas cuando ama de verdad, lamentablemente su intensidad a veces no es medida y en el amor puede ilusionarse fácilmente, sin percibir que no está recibiendo el mismo afecto a cambio.

Otro de los miembros del zodiaco que se entrega con profundidad en temas del corazón y que muchas veces es correspondido de la peor manera es tauro, pues el signo del toro llega a ser tan exigente con las personas que desea en su vida, que cuando una de ellas llega, este elemento de tierra no podrá sacarla de su mente y hará todo lo que esté en sus manos para hacerla feliz, esto sin importar que su entrega no sea correspondida en plenitud por parte de la otra persona.

Para finalizar esta lista se encuentra el signo más sentimental y expresivo del zodiaco, hablamos de piscis, pues éste se caracteriza por ser además el más sensible y el más entregado cuando una persona llena su espíritu, pues recordemos que los peces del horóscopo son los más cálidos en cuanto a temas del alma, sin embargo, su nobleza es tal que en ocasiones suelen ser traicionados y correspondidos de la peor manera, algo que un signo de agua nunca podría perdonar.

FAL

SEGUIR LEYENDO:

Luna Nueva de agosto: Los 3 signos zodiacales con mala suerte en el amor y el dinero durante el fenómeno