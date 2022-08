3 Podcast para que saques “la señora que llevas dentro” ¡Te van a encantar!

1.Señoras punk

¿Eres fan de los desayunitos de señoras con tus amigas? Si la respuesta es sí, piensa en lo bien que vas a conectar con el podcast “Señoras punk” porque si le das una oportunidad no te vas a arrepentir,en verdad, las charlas que surgen entre las conductoras llegan a ser tan amenas, tan dinámicas y tan reales que empatizamos mejor con las labores diarias de cada ser humano que nos rodea, desde el típico “omg, me fue súper mal con mi cita de tinder”, “está cañón educar a los hijos” y “chicas, ¿saben?... Candy Crush es mi nueva obsesión, me divierte mucho”.

Y es que sí, cabe señalar a forma de recordatorio o mantra que la vida diaria no es el éxito cotidiano o la felicidad plena, también y “como somos humanos” atravesamos momentos de tensión en los que nos reconforta simplemente poder expresarnos, tal y como lo hacen las señoras durante un desayuno.

Y bueno, ¿Quién conduce? pues nada más y nada menos que Ileana Rodriguez “La Reclu”, Tania Zarak y Amanda Escalante o “Amandititita” (bueno, es mejor decirle Amanda porque ella misma ha mencionado en el podcast que su nombre artístico debe quedarse en el pasado, ya “thank you next”, “bye”, “chaito”) para darle paso a su nombre y lo que ella representa en esta etapa de su vida.

2.Vete a triunfar

Hablemos acerca del podcast “Vete a triunfar” , una propuesta que puede oscilar sin problema alguno entre charlas especialistas en trastornos alimenticios, activistas, mujeres que han alcanzado sus objetivos a pesar de los prejuicios que las rodean, estigmas alrededor de la vida de una drag queen, anécdotas divertidas de estilistas profesionales y una que otra perritragedia.

Este podcast es conducido por la influencer y beauty blogger mexicana Florencia Guillot, curiosamente está empoderada chica también es maquillista profesional pero tras los estragos de la pandemia por COVID-19 su ritmo de trabajo disminuyó a tal grado que dejó de salir de casa y tuvo que ingeniárselas para lograr migrar su trabajo sobre maquillaje hacia redes sociales como tiktok e instagram, el nombre de su podcast se originó porque cada video sobre maquillaje o de skin care suele terminar con la frase, ¡lIsto, vete a triunfar!

Sin duda, este podcast es un ejemplo de que querer es poder y que a las mujeres nada ni nadie nos puede detener, ni los prejuicios, ni una pandemia, ni nada, así que dale play y sigue el contenido complementario en todas sus redes porque está buenísimo.

3.Envinadas

¿Descubriste conversaciones incómodas de tu pareja con otras chicas? Escucha este podcast, ¿Sientes que estás entrando a la tan temida crisis de los treintas? Escucha este podcast, ¿Tienes pareja o te mandaron a la friendzone? Escucha este podcast jajaja, es que por increíble que parezca estos temas tan usuales las envinadas los manejan con un estilo tan honesto que cala hasta los huesos y te hace reabrir heridas pero que afortunadamente te hará reír.

Este divertido y ácido podcast, está disponible en Facebook, instagram, Youtube y claro en spotify, es conducido por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura, y a pesar de ser episodios con una duración aproximadamente de una hora, no se sienten, ni aburren, por el contrario es de ese estilo de entretenimiento cercano y real.

Los temas se hablan sin reservas, infidelidad, celos, los truenes, el hate, las suegras etc, ¿Te llama la atención? Pues corre a darle play y diviértete como si fuera una plática entre tú y tus mejores amigas.

MGHR