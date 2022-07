“No me hables así”: Google lanza campaña para frenar consultas en tonos violentos

Con la aparición de nuevas tecnologías que funcionan con base en inteligencia artificial, la gente tiene experiencias cada vez más cercanas a una verdadera interacción.

Y es que para muchos ha resultado divertido comunicarse ya sea con el asistente de Google, o cualquier otro dispositivo, pues en ocasiones, parece que entienden lo que se habla.

En este contexto, Nicolás Mamboury el director de Marketing de Google dio más detalles sobre la nueva campaña de la famosa compañía tecnológica que busca erradicar la violencia verbal.

Con la iniciativa “No me hables así”, el asistente de voz Google, le pondrá un alto a las consultas en tonos abusivos o de violencia que usuarios le hacen.

Según Nicolás Mamboury, en México el famoso asistente de voz recibe miles de consultas abusivas, por lo que de ahora en adelante, ante estos tonos de voz violentos, el asistente contestará: “no me hables así”.

La voz femenina es 27 por ciento más atacada que la voz masculina, así como ataques de misoginia para las voces femeninas, en tanto, ha destacado la homofobia para las voces masculinas.

Por lo tanto, Google busca dar respuestas que no validen las conductas violentas, como por ejemplo: "No cedas ante las faltas de respeto", "No se habla así" y "No me hables así".

SIGUE LEYENDO:

Asistente de Google y Google Maps se conocen y terminan en una divertida discusión | VIDEO

WhatsApp: así puedes leer los mensajes sin dejar el visto

Niña de 10 años le pidió un reto a ALEXA y la respuesta del dispositivo puso en PELIGRO su vida