Trabajador cuelga despavorido de una grúa en lo alto de un edificio en Canadá: VIDEO IMPACTANTE

La historia viral de hoy ocurrió en Toronto, Canadá. Todo con una escena de terror, digna de una película de acción al estilo Hollywood, de esas de Tom Cruise. Pero no, no era una cinta de Tom Cruise, era un obrero de la construcción que quedó colgado desde lo alto de una grúa y gritando ayuda para no caer al vacío.

Y es que al parecer el trabajador se enredó con un cable después de enganchar una carga. Para quienes le miraban desde los rascacielos contiguos, fue aterradora la imagen, tanto que al tomar las imágenes rogaban a Dios porque se salvara.

El mismo efecto tuvo el momento para los usuarios de redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos por la escena.

Hombre queda colgando desde una grúa

En el video se ve a un hombre colgando de una cuerda debajo de un enorme bloque de materiales de construcción que se está bajando lentamente.

"Oh, Dios mío, ¿cómo diablos sucedió esto?", dice la persona que graba el suceso.

Ante lo impactante del video, éste ya alcanzó más de 3 millones de visitas en TikTok y miles de visitas en Instagram o YouTube.

Es rescatado con éxito

A través de un comunicado, un vocero de la constructora que está al frente de ese proyecto donde labora el obrero, informó que el martes se produjo un incidente donde la mano del trabajador se "enredó con un cable después de enganchar una carga". Por lo tanto, el obrero quedó en el aire a varios metros de altura.

Fue rescatado y no sufrió lesiones en el mismo lugar donde labora para Modern Niagara como instalador, responsable de garantizar que las cargas de materiales estén bien sujetas antes de que los operadores de grúas las levanten, dijo PCL.

El desarrollo está en la esquina de Front Street West y Simcoe Street en el centro de la ciudad.

."Afortunadamente, lo bajaron de forma segura a la superficie de trabajo y no sufrió lesiones graves", dijo PCL Constructors Canada Inc. en el comunicado.

Policía, los bomberos y los paramédicos de Toronto no fueron informados del evento, pero ya se abrió una investigación.

MIRA EL VIDEO DEL OBRERO QUE CUELGA DE LA GRÚA