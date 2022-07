El Rey del SEO: Romuald Fons y su renacimiento de las cenizas

El empresario, speaker y experto en marketing Romuald Fons, mejor conocido como “rey del SEO”, hace ocho años se encontraba arruinado y decidió un día tomar las riendas de su vida. Sin imaginarlo, hoy tiene tres empresas, fue top 100 Best Influencers Forbes 2021 y cada sesión de una hora con él se valúa en 20 mil euros. Además, su canal en YouTube cuenta con 800 mil suscriptores de todo el mundo. En entrevista para Panorama de El Heraldo de México platicó sobre su historia.

“Trabajé en un despacho de arquitectos, después en una clínica de diálisis, en un grupo de rock & roll y en un negocio familiar, el cual, no me gustaba. Mi exmujer estaba embarazada y yo no tenía dinero para comprarle nada a mi hijo, después de un tiempo decidió separarse de mí”, comentó Fons.

El experto decidió redactar contenidos para empresas y aprendió el mundo SEO de manera autodidacta. El primer mes ganó 2.84 euros, pero no desistió y a los tres años facturaba más de 18 mil euros. Fue el momento en donde decidió abrir su canal de YouTube conocido como, Crece Tube, con el cual en una semana ha obtenido una inversión de un millón de euros. “Al crear mi empresa me di cuenta de que mis decisiones tienen el poder de arruinarme o cambiarme la vida, decidí tomar el camino correcto por mi hijo que tenía cuatro meses en ese tiempo”, afirmó el empresario.

“Soy una persona muy creativa en todo momento, mi fortaleza es crear, pensar, reflexionar y ejecutar. Cuando más creces más obligaciones tienes. Cuando descanso y salgo a correr es cuando vienen a mi mente grandes ideas”, comentó.

Con la técnica de saber posicionar en Google, decidió publicar el libro Crece y hazte rico: 51 leyes para atraer éxito y dinero. Con él quiere enseñar a la gente lo que ha aprendido en estos años para que no cometan los mismos errores.

“Cuando empecé a emprender leí muchos libros, pero la mayoría no concuerda con lo que he hecho para salir adelante. El universo por sí solo no conspira a tu favor, vivimos en un mundo arbitrario, duro y cruel, donde la verdadera fórmula es pasar a la acción. Es un ejemplar fuerte y directo que está conectado con la realidad”, agregó Fons.

Romuald comentó que hace años pensaba que todo iba a llegar por sí solo, sin esfuerzo, pero el estar en la ruina le sirvió para tomar las riendas de su vida y salir adelante. Gracias a esa determinación hoy cuenta con tres empresas en donde ayuda a más de 63 familias.

Además, nos contó como que en un momento de su vida acudió al psicólogo porque pensaba que debía tener hábitos rigurosos y ser productivo todo el tiempo, pero el especialista le explicó que hay gente que necesita dejar todo al último momento para que el estrés la motive y hay otra que esa situación la paraliza. Cada persona tiene habilidades distintas que deben ser reconocidas para poder encontrar su máximo potencial.

“Yo aprendo de todas las personas, del abuelo que está sentado en el parque, de personajes ficticios, de letras de canciones, de libros y de niños, todo te aporta conocimiento”, expresó.

Para finalizar argumentó que en la vida hay que ser pragmático y pasar a la acción de manera ética, acentuó que siempre hemos crecido con la idea de que si tenemos hábitos obtendremos el éxito, y eso es mentira, porque en el mundo existen personas metódicas, desorganizadas, creativas, quienes siguen su propia metodología, y son exitosos.

HA DICHO

“Si tu negocio no te hace ganar dinero, no es un negocio, es un hobby”.

2015 - Año en el que Fons fundó Bigseo Agency.

Por Isis Malherbe

Ilustración: Alejandro Oyervides

