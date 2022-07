Tunden a enfermera por subir TikTok tras muerte de paciente: "No uses la muerte como tendencia"

Si bien las redes sociales suelen servir para que las personas plasmen pensamientos, emociones y compartir historias, no siempre encuentran una buena recepción entre los usuarios, quienes suelen criticar, cuestionar e incluso malinterpretar lo que se plasma en las publicaciones.

Tal fue el caso de una enfermera que decidió publicar en TikTok un video en el cual quizá quiso demostrar la difícil labor que conlleva desempeñar esta profesión y compartió cómo se sentía luego que uno de sus pacientes falleciera durante su turno, sin embargo, el clip generó tal cantidad de críticas que orillaron a la joven a dar de baja su cuenta.

Se trata de Olivia Vanderford, trabajadora del Hospital Saint Francis de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, quien decidió compartir con los internautas una grabación en donde trató de exponer una de las situaciones más dif��ciles que tiene que afrontar en su trabajo; la de ver morir a alguno de sus pacientes.

Video supera los 16 millones de reproducciones y se volvió viral en TikTok

Fue tal vez esta idea la que llevó a Vanderford a publicar en TikTok un clip en el que aparece ella, portando su ropa de trabajo habitual, mientras con las manos en la cabeza lamentaba la pérdida y el difícil momento en el que se encontraba viviendo en ese momento.

La enfermera compartió parte de lo que vive en su trabajo. FOTO: Especial

“Hoy he perdido a un paciente”, se lee al inicio del video y enseguida la enfermera flexiona sus piernas en señal de agotamiento, al tiempo que otra frase aparece en el video: “Quítatelo de la cabeza, todavía te quedan 5 horas por delante”.

Contrario a lo que quizá habría esperado al intentar mostrar la realidad que suele vivir en su trabajo, el clip originó una gran polémica en TikTok debido a los múltiples comentarios negativos que recibió por gran parte de los usuarios, quienes aseguraron que al publicar ese video demostró una gran falta de sensibilidad.

El clip no fue bien recibido por los internautas. FOTO: Especial

“Me pregunta cuántas tomas realizó para que le quedara como ella quería”; “Si muero en tu hospital, no uses mi muerte como una tendencia en TikTok” y “La última cosa en la que pensaría si se me muriera un paciente sería hacer un TikTok”, fueron solo algunos de los mensajes que los internautas dejaron tanto en esta red social como en Twitter, en donde también se replicó el video.

La TikToker terminó dando de baja su cuenta debido a las críticas que recibió. FOTO: Especial

Debido a la polémica generada, y a la cascada de críticas que recibió, tal parece que Vanderford decidió dar de baja su cuenta, en donde la grabación ya había superado los 16 millones de reproducciones en cuestión de horas.

