Mujer le lleva de comer a su pareja al trabajo y descubre infidelidad | VIDEO

Una joven de Venezuela decidió compartir un video en TikTok donde deja al descubierto una infidelidad por parte de su pareja.

En el video, la usuaria @meidycristina1999 mostró que había preparado un tupper con comida para su pareja, como parte de la descripción del video la mujer escribió: "Voy a ir a llevarle el almuerzo a mi novio ¿Qué malo puede pasar?".

Sin embargo, segundos después compartió una conversación de WhatsApp, donde aparentemente su pareja le intenta explicar lo que pasó cuando ella llegó a entregarle la comida a su trabajo.

De acuerdo con la usuaria, cuando llegó al trabajo de su pareja encontró a su novio abrazado de una de sus compañeras de trabajo. Sin embargo, el hombre intentó justificarse diciendo que su amiga estaba pasando por un momento difícil y él solo la estaba consolando.

"No malinterpretes las cosas. Ella es una compañera de trabajo. La estaba abrazando porque está pasando por un momento difícil", "¿Dónde estás? Perdóname, pero trae la comida", se puede leer en los mensajes que envió su pareja.

Actualmente, el video ya suma más de 16 millones de reproducciones en TikTok y varios usuarios han sugerido a la joven terminar con su pareja. De igual manera, otras personas señalan que el novio debería pedirle comida a su compañera de trabajo.

"Y todavía dice que le traiga la comida, es increíble", "que la compañera de trabajo le lleve la comida", "jaja quería que de todas formas le llevara la comidita para compartirla con la 'amiga' que está pasando por un momento difícil", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Finalmente, la usuaria de TikTok delató en los comentarios que no regresó a dejarle la comida a su pareja. "Me devolví", escribió la joven cuando le preguntaron si le había dado el tupper a su novio. Hasta ahora, la mujer no ha subido más videos para aclarar si seguirá con su pareja o no.

Mira el video