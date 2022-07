Hombre ebrio provoca incendio en una boda, lo apaga y celebra bailando: VIDEO se viraliza en redes

Las bodas suelen ser acontecimientos muy especiales y que casi siempre suelen dejar gratos recuerdos a los protagonistas de los enlaces, así como a los invitados; sin embargo, no siempre las cosas resultan tal como se planearon previamente y así ocurrió con una boda en la cual uno de los invitados provocó un incendio ante la mirada atónita de los asistentes.

Se trata de un video que fue compartido en Twitter y el cual se ha convertido en un éxito rotundo debido a las miles de reacciones y comentarios que han dejado los usuarios de esta red social; la grabación la protagoniza un corpulento y bien vestido hombre, quien aparece en primer plano bailando efusivamente con dos bengalas en sus manos, al igual que los demás asistentes.

Sin embargo, en determinado momento, y sin percatarse de ello, el sujeto terminó provocando un incendio que por poco se sale de control ante las miradas aterrorizadas de los invitados. Pero tal parece que nadie esperaba que fuera el trajeado caballero quien decidió apagar el fuego con los pies y enseguida celebrarlo con otros movimientos de brazos y de caderas.

Invitados huyen al grito de "¡Fuego! ¡Fuego!"

El protagonista de la historia portando sus bengalas. FOTO: Especial

El clip fue captado durante una boda celebrada en Estados Unidos y se convirtió en un éxito en las redes sociales, luego que fuera compartido miles de veces. En el video se aprecia a un hombre de mediana edad, quien luce aparentemente más contento de lo común, ya que muy probablemente tenía algunas copas encima.

El hombre no se percata del fuego a sus espaldas. FOTO: Especial

El hombre aparece alegre bailando la canción "I’m too sexy", de Right Said Fred, mientras porta dos bengalas encendidas; poco a poco se le ve aproximarse hacia otra invitada y, sin dejar de realizar sus movimientos, accidentalmente acerca sus bengalas hacia unas plantas secas, las cuales de manera casi instantánea comienzan a arder.

Momento en que todos se dan cuenta de lo que estaba sucediendo. FOTO: Especial

El fuego se expande y todos los testigos comienzan a gritar desesperadamente y se escucha "¡Fuego! ¡Fuego!" en el audio del video. No obstante, es el propio invitado quien, un poco desequilibrado, tira las plantas al suelo y comienza a pisarlas hasta apagar el fuego por completo. Una vez conseguida su hazaña continuó bailando para celebrarlo, todo esto ante la mirada incrédula y desconcertada de los asistentes.

El hombre celebró haber apagado el incendio. FOTO: Especial

Como era de esperarse, una vez publicado el clip se viralizó en las redes sociales y ahora ya casi alcanza los 14 millones de reproducciones: “Pobre hombre, simplemente estaba pasando un buen rato”; “Nivel de conciencia 0, nivel de embriaguez 98, superpoderes ignífugos 100” y “Como coordinador de bodas, mantengo el hecho de que nunca se debe confiar en las bengalas a las personas borrachas”, fueron solo algunos de los mensajes compartidos en el post.

