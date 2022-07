La historia de Doris, el personaje trans más querido de la saga de películas de Shrek |FOTO

La exitosa saga de Shrek ha dado la vuelta al mundo con su historia protagonizada por un ogro verde interpretado originalmente por Mike Myers, misma que en diversas ocasiones se ha vuelto tendencia por sus frases, escenas y pequeñas historias que se han ido desarrollando a través de cada una de sus producciones.

Uno de los hechos dentro de la historia que más ha llamado la atención del fandom de esta producción basada en un libro es acerca del personaje de Doris, del cual han circulado todo tipo de comentarios y dudas respecto a su aspecto físico e incluso sobre su orientación sexual e identidad de género.

La historia de Doris

Es así como retomó relevancia este personaje debido a que una usuaria en Facebook llamada “Sam Sam” decidió revelar la historia de Doris, conocida como “la hermanastra más fea”, quien forma parte de la comunidad LGBT+; éste hecho se sostuvo a partir de una fotografía en donde se puede observar el antes y después de este personaje trans dentro de la saga de Shrek.

En dicha publicación la usuaria explicó que se encontró con una peculiar imagen mientras exploraba el contenido oficial del DVD de “Shrek 2”, en donde de acuerdo con la internautas, dentro del menú principal existe una sección llamada “Far far away times”, en donde se halló el antes y después de los personajes de la historia, y fue ahí donde se mostró la fotografía de Doris, donde se ve un cambio físico completamente diferente al que se muestra a lo largo de la saga, sin embargo, no especifica si se trata de un personaje transgénero o transexual.

Un personaje trans y empoderado

Es importante recordar que Doris es una de las hermanastras de Cenicienta, y en la segunda parte de la cinta protagonizada por Shrek y Fiona, nos muestran el personaje de una chica que trabaja en “La manzana envenenada”, una taberna a la que asisten todo tipo de villanos del reino, personas más rezagadas y discriminadas de todos los cuentos.

Al inicio de esta segunda película, Doris se suma a la lista de villanos, sin embargo, cuando logra vencer a la hada madrina y a su hijo “El príncipe encantador”, la consideran como un personaje bueno que además de que logra empoderar a Fiona y a todas las princesas cuando se reúnen para tomar el té y platicar, además de celebrar el baby shower de una de sus mejores amigas: Fiona.



Así era Doris antes y después de aparecer en Shrek. FOTO FB: Sam Sam

