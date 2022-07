Bad Bunny desata MEMES este 4 de julio gracias a una de sus populares canciones

Bad Bunny se ha consolidado como una de las figuras dentro de la música, específicamente del género reggaeton más queridas alrededor del mundo, y México no es la excepción; por esta razón, cientos de usuarios se han pronunciado sobre una de sus más icónicas canciones titulada "A tu merced", misma que forma parte de su álbum "YHLQMDLG" que tuvo lanzamiento en 2020, y que también tuvo un fuerte impacto por otras canciones como "Si veo a tu mamá", "Yo perreo sola" y "Safaera".

El que el rapero se haya vuelto tendencia en Twitter desde las primeras horas de este lunes es porque los internautas decidieron hacer referencia a una parte de la letra de la canción "A tu merced", en donde menciona que el 4 de julio será una fecha importante con una mujer.

“Yo sé que no eres fan del romanticismo y que estás cansada de que estos cab***nes te digan lo mismo, moviendo el booty no se va de ritmo. Punto 10 en la cama va a haber sismo, quiero jalarte ese pelito rubio y darte en cuatro el 4 de julio. Mañana tengo examen, pero tú lo sabes, que si me llamas no estudio”, letra de "A tu merced"