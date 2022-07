Rey de Tailandia cumple 70 años, festeja con un harén y una sala de placer

Tailandia celebra este jueves el 70 cumpleaños del rey Vajiralongkorn con varias ceremonias oficiales en la capital y otras ciudades con el monarca ausente de las mismas. El monarca ha sido una figura llena de polémica, principalmente por su harem de 20 mujeres y su “cámara del placer”.

Vajiralongkorn heredó el trono tras la muerte de su padre, el rey Bumhibol, en 2016, aunque no se coronó hasta 2019, pero no ha heredado la popularidad de su progenitor, que reinó durante siete decenios y al que gran parte de los tailandeses reverenciaba como el padre de la nación y como una figura prácticamente semidivina.

Es una figura que causa miedo. Foto: EFE.

Una figura que infunde temor y “adoración”

Ha sido duramente cuestionado en el extranjero porque ha tratado mal a sus esposas. La primera, Soamsavali Kitiyakara, su prima hermana, con quien tuvo una hija, fue acusada de infiel, pero se cree que fue un pretexto abandonar su unión y contraer nupcias con la actriz Yuvadhida Polpraserth, con quien las cosas acabaron mal y a quien también sometió a abusos. Suwadee, su tercer matrimonio, fue otra de sus víctimas, pues publicó fotos íntimas de ella como venganza.

Pero eso no es todo, su mascota, un can llamado "Foo Foo" es comandante de la Fuerza Aérea tailandesa, además de que constantemente se le señala de mala manera por tener un harén, un palacio de placer y más de 20 concubinas, esto incluso durante sus matrimonios, lo cual, según sus leyes no es infidelidad.

Muchos están inconformes con él. Foto: EFE.

Muchas quejas han surgido sobre Maha Vajiralongkorn Bodindhorndevarangkul, cuyo nombre monárquico es Rama X. Entre las acusaciones más graves en su contra están: violaciones a los derechos humanos, corrupción, abusos y difusión de imágenes íntimas de su esposa, pero al ser la máxima autoridad de su país, no se puede proceder contra él. Muchos ciudadanos guardan su resentimiento y disconformidad, pues de hacerlo público podrían enfrentar condenas.

