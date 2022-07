Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 28 de julio, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este jueves 28 de julio; conoce todo lo que le deparan los astros a los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

En este día hay que apartar la noche y salir a bailar, a divertirse, a cenar a la luz de las velas… Y es que tu pareja echa de menos que se tengan el uno al otro con exclusividad y con tiempo. Cierra las puertas a las distracciones y a los que demandan tiempo y atención. Esta noche solo deben tener ojos el uno para el otro.

Te preguntas como ponerte por encima de tu competencia. No es un buen tiempo para el combate directo, por lo que debes dejar estrategias agresivas. Lejos de ello, hay que concentrarse en el trabajo. Si le imprimes tu sello personal, si le añades esa excelencia que solo tú puedes dar vas a ganar.

Hay que evitar esos pequeños deslices, y debes apegarte con mayor disciplina a tu cuidado. Tu cuerpo es un templo, uno que tiene su cimiento físico y su seno espiritual, y debes cuidar ambas dimensiones. Es momento de dejar de pretextos relacionado con el trabajo, y dedica al menos una hora al día a tu autocuidado.

TAURO

Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita, a como dé lugar, criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria. Es vital que mantengas la compostura. Considera que solo so unas horas, y que tu pareja es para toda la vida.

Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Es necesario porque tu ojo avizor va a detectar una oportunidad que, de otra manera, pasaría desapercibida para ti. Debes hacer contacto con las personas involucradas y saber venderte. Verás que te será de gran utilidad.

Esa ansiedad de la que no puedes librarte puede abatirse con contacto animal. Si tienes mascotas, sé más cercano a ellas, y deja que su contacto te libre de esas malas energías que no te dejan levantar cabeza. Si no tienes mascotas, acude a una casa amiga donde haya algunas. O acude a algún centro de terapia animal.

GÉMINIS

Este es un buen día para acercarse y tender puentes. Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos antes de que se ensanchen. No hay tiempo que perder. Es necesario que la luz retorne a la casa, y que no haya nada que se interponga entre los dos. Hay que dialogar y acordar.

Este día te vas a enfrentar a una posible disminución de tus ingresos. Debes tomar medidas correctivas de inmediato, pues de otra manera te arriesgas a que tu trabajo no sea sustentable en el futuro. Para que puedas remediar esta posibilidad, debes aplicar tu intuición. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades?

La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar. Hablar y expresar lo que sientes, soltar lo que callas y te pesa. Toma el teléfono y habla con amigos, familiares o algún conocido. Les has servido como soporte emocional en otras ocasiones: es tiempo de que ahora te apoyen a ti.

CÁNCER

Donde come uno, bien pueden hacerlo dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario e inaplazable. Es hora de fundar ese espacio de los dos, y de seguir adelante con el crecimiento de una relación que apenas comienza a conocer sus propias posibilidades.

Debes regresar a tu plan original. Las señales ya te lo habían advertido, y es necesario que les hagas caso, pues de no hacerlo podrías sufrir pérdida, económicas y más graves (en tu entusiasmo y amor propio). Es necesario dar algunos pasos atrás y cambiar el rumbo y la velocidad.

Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer. Es humano desear ser parte de algo, pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer. Y te hace daño pensar que no tienes esa capacidad.

LEO

La idea, por extremo suene, es funda de nuevo el Paraíso. Esta vez en la tierra. Tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa. La finalidad de todo amor es preservarse en la dicha, y es hora de participar en la causa.

Es hora de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de u cambio de dirección. La fortuna es un animal que nos abandona cuando nuestros pasos se vuelven repetitivos. Por ello es importante sorprenderla aceptando retos novedosos, que no se esperarían de nosotros.

Es un hecho que hay de ti de lo que la gente ve a simple vista. Es tiempo de dejar salir ese potencial. Olvídate de la falsa humildad: es hora de destellar con tu potencial. No hay mañana cuando se trata de la seguridad en ti mismo. Necesitas reafirmarte y debes hacerlo ahora mismo, sin lugar a dudas.

VIRGO

Hoy vas a descubrir que en lo que se refiere al amor no hay método, no hay maestros, no hay brújula… Te da un poco de miedo esta evidencia de que una relación tiene, al parecer, bases tan débiles, pero esa es justo parte de su magia: todo pude suceder, todo puede renacer y, por ello, dentro del amor, todo puede durar para siempre.

La parte esencial de tu negocio es la gente. La que trabaja, la que vende, la que compra… Por ello debes mejorar tus habilidades en su manejo. Toma un curso o infórmate sobre los requisitos que debes cubrir para ser un mejor líder y un compañero más empático, así como alguien que sabe persuadir.

Hay que poner freno a esta serie de crisis. No te cuidas hasta que pasa algo (alguna sorpresa desagradable, alguna señal de alarma). Sabes que el mejor cuidado es prevenir, y que ese cuidado debe ser cotidiano y constante. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

LIBRA

Hay cierta tensión en el aire y no te explicas por qué. Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia. Pierde cuidado, y en todo caso sé más empático: la persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que solo le atañen a ella.

La experiencia con la que cuentas es un tesoro al que no estás sacando todo el jugo que deberías. La dejas dentro de ti sin que rinda ni te beneficie. Es tiempo de que se te reconozca y te dé sus frutos. Con ese fin, es necesario que te dejes de faltas modestias y digas: “Yo soy un experto en…”

Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo, para partir de cero. ¿Qué te lo impide? Este es un momento bueno como cualquier otro para reconciliarte con un pasado que te duele, pero que eso: el ayer. Deja que se quede atrás, y date lo que mereces: un corazón libre de amargura.

ESCORPIO

Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa. Debes considerar un total cambio de actitud. Si así lo haces, tu relación va a salir fortalecida, pues vas a generar esa sacudida que tú y la persona que amas necesitan para reacomodar las cosas.

Es un día para acudir a ese lugar en el que deseas desarrollarte y donde, hasta ahora, no has tenido suerte para entrar. Es muy probable que encuentres una rendija en la puerta por la que puedes entrar y probar tu valía. No seas tímido, pues las oportunidades nunca favorecen a los cobardes.

Nunca notarás los cambios que hayas emprendido a favor de tu salud de un día para el otro. Toda obra importante se construye con paciencia y en el tiempo. Deja que tus buenos hábitos afiancen y te demuestren que todo este tiempo de limitaciones y esfuerzo no ha sido en vano. No desistas.

SAGITARIO

Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día con día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Aquello que tolera, aquello que no; lo que desea, lo que le repugna… Toma nota de los aprendizajes que as a tener el día de hoy.

No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. Toda ganancia lleva su dosis. No puedes seguir de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante a sí misma: hoy es un día para arremangarse y entrar por todo. Los astros, por su parte, van a premiar tus esfuerzos.

La manera de arreglar esos pequeños desajustes que te provocan una serie de molestias es viendo tu cuerpo y tu mente como un todo integral. Mente y cuerpo no pueden ir por separado: aquello que piensas incide en tu funcionamiento orgánico, aquello que comes deriva en pensamientos luminosos u oscuros…

CAPRICORNIO

Es un día en que, como el Sol, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir. La sorpresa, la espontaneidad y el romance deben ser la clave de aquí en adelante.

Cuando hay caos en la casa, las cosas no salen bien. Hay que traer el orden de nuevo. La primera estrategia para hacerlo es evaluar lo que se ha hecho hasta ahora. Los resultados te permitirán establecer qué funciona y qué no, y en donde es necesario invertir mayor esfuerzo. No aplaces este trámite por más tiempo.

Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso eso, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz. De manera que sé consciente de tu postura y de tu andar, y de la manera en que te sientas. Ayuda a tu cuerpo a evitar la tensión.

ACUARIO

Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle. De manera que ya no le hagas esperar y saca le mejor de ti. Ese espíritu indomable por el que te eligió, y haz que el amor obre sus prodigios. Dale algo que nunca olvide.

Este ha sido un largo receso en los negocios, y estás pensando seriamente tirar la toalla. ¿Es hora de retirarse? Los astros creen que no, que debes insistir y resistir. Esta mala estación está por llegar a su fin, y solo aquellos que hayan sabido resistir al invierno podrán disfrutar de la primavera.

La comida que más te gusta es la que más mal te hace. Es una tragedia común que nos sucede a todos, y a la que debemos hacer frente. Hay que dosificar los placeres, pues de otro modo no solo nos hacen daño con el exceso: al volverse rutinarios, se vuelven parte de la rutina.

PISCIS

Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y con las que no han sabido lidiar, esencialmente porque ninguno de los dos cede. Hoy es un buen día para que lo hagas, y para que ambos puedan dar por resuelta esta eventualidad.

Tienes que salir y arriesgarte. Hasta ahora has quedado como otra parte más de equipo, como un engranaje más de la maquinaria. Y ese anonimato no te ha permitido demostrar lo mucho que vales por tu cuenta. De manera que termina hoy con esa falsa humildad, y da un paso al frente para demostrar que lo que eres capaz.

Vas a extrañar a mucha gente a lo largo de tu vida, como te pasa ahora. Por eso es importante que aprendas a lidiar con las ausencias y las despedidas. Son parte de la vida, y una muestra de que agradecemos a los que se han cruzado en nuestra vida. La felicidad de entonces es equivalente al dolor de ahora, dicen, y eso es un consuelo.