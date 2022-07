Enseñan a niños a programar videojuegos

Alan Domínguez es un niño de 9 años cuyo sueño es crear videojuegos en un futuro y que sean tan famosos como Minecraft, que es actualmente uno de sus favoritos. Él ya está en la ruta para lograr ese objetivo, pues está estudiando un curso llamado Pensamiento Computacional, de la escuela online Crack The Code, en el que está aprendiendo programación.



“Me llamó la atención el primer curso porque era sobre Minecraft, un juego que me gusta mucho, por eso me inscribí. Actualmente estudio otro curso que trata sobre un robot al que le puedes programar varias acciones. Me gustaría después desarrollar videojuegos como Minecraft, pero con gráficos más realistas. Me veo en un futuro como creador de videjuegos”, comentó Alan en entrevista, quien es originario de Hidalgo.



Crack The Code busca convertir a los estudiantes en creadores de tecnología, más allá de sólo consumidores. Actualmente tiene presencia en 22 países de habla hispana, tan solo en Latinoamérica ya son más de 8 mil 500 niños y niñas graduados de sus cursos. Durante 2021, el 33% de los estudiantes inscritos fueron niñas.



“En México hay alrededor de mil graduados, pero esperamos duplicar ese número al finalizar este año; queremos que cada vez más niños y niñas entiendan cómo crear una buena relación con la tecnología y la usen a su favor”, explicó Aida Sarabia, Chief Operating Officer y Country Manager de Crack The Code México.



Sarabia indicó que una meta de la escuela es que los niños y jóvenes entiendan que la tecnología y programación pueden empoderar su futuro, no importa qué carrera estudien; o bien, pueden dedicarse a la programación para crear sus propios videojuegos o usar esos conocimientos en otros campos de la tecnología.



“Promovemos que los estudiantes tengan experiencia con otros niños o jóvenes, pueden tomar clases con gente de Argentina, Chile, Perú o Costa Rica, en donde hay un intercambio cultural y comparten ideas y logros”, dijo Aida Sarabia.



Los interesados pueden visitar la página crackthecode.la en la que pueden encontrar una clase de prueba gratuita, con el fin de que los niños comprueben si es algo que les gusta y emociona. Los cursos son para alumnos de 5 a 18 años de edad y hay asesores que pueden resolver todas las dudas.



Para este verano, Crack The Code ofrece las Vacaciones Tech, en las que durante todo agosto habrá un curso con dos clases por semana. Todas las clases son virtuales en grupos de máximo seis personas. Los estudiantes deben tener una laptop o una computadora de escritorio y una buena conexión a internet; no se recomienda una tablet o celular.



Los pequeños podrán aprender a programar jugando con Minecraft o Roblox, y aquellos un poco mayores pueden incluso comenzar proyectos con lenguajes de programación como Python y crear su propio videojuego.



Actualmente, Alan trabaja en la programación de un robot al que, mediante códigos, lo hace realizar diversas acciones: “Me gustaría en un futuro crear un robot, sería genial”.

Alan Domínguez en su proceso de aprendizaje

