Mujer golpea a la amante de su marido en plena calle | VIDEO

Desde hace un tiempo, los sucesos escandalosos que tienen lugar en la vía pública tienden a exponerse a terminar siendo expuestos en la red, donde muchos usuarios comparten los caóticos momentos que viven algunas personas en la calle, tales como escenas de celos o infidelidades.

Tal y como ocurrió en las calles de Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde una mujer arremetió contra su esposo y la amante de este, luego de que unas amigas presuntamente la previnieran de la infidelidad.

De acuerdo con la información que circula en redes sociales, una de las amigas de la mujer le mandó un mensaje preguntándole si su marido estaba con ella, ya que había visto a un hombre muy similar a él caminando muy acaramelado con una mujer.

Ante esto, la esposa del susodicho decidió dirigirse al lugar, donde al percatarse de que efectivamente su marido estaba en compañía de su amante, no dudó en arremeter contra ella.

Así comenzó una batalla campal donde la esposa del hombre infiel a quien se identificó como 'Alan' terminó jalándole el cabello a la amante, quien presuntamente se llama Anel.

“Decías que no y andas con mi marido”, gritaba la esposa mientras jalaba de manera violenta el cabello de la mujer con la que sorprendió a marido.

Al ver que la esposa no soltaba a la amante, Alan trató de persuadirla diciéndole que llamaría una patrulla, sin embargo esto no detuvo a su esposa, quien enardecida no soltaba a Anel.

Incluso los hijos del matrimonio trataron de calmar a su madre, quien solo les pidió que no se metieran, al tiempo que retaba a su esposo para que llamara a una patrulla y fuera él quien explicara su adulterio.

Actualmente, el adulterio no es considerado un delito, por lo cual no está penado por la ley, aunque esto no exime a las personas que lo comenten de ser expuestas en redes sociales, tal y como ocurrió en este caso, en el que los videos de la pelea ya se viralizaron en Twitter y Facebook.

