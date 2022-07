"Soy muy bueno": Mujer abandona a perro ciego y deja una carta | VIDEO

A través de redes sociales se dio a conocer un video en el que se muestra cómo una mujer abandona a su perro que padece ceguera y lo deja en plena calle y solo con una carta.

Por ahora se desconocen cuáles son las causas por las que esta mujer dejó a su suerte "Adriano" un perro de raza coquer de 14 de años de edad.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Paternal, en Buenos Aires, Argentina, y fue gracias a una cámara de seguridad la que captó el momento exacto cuando el can es abandonado en el jardín de una vivienda.

En los videos registrados se observa que la mujer llevaba al perro de su cuerda, como si lo estuviera paseando cuando inesperadamente lo carga y lo baja en el jardín de una casa y después se retira rápidamente.

Las personas que acogieron al animal relataron a un medio local que la dueña de Adriano dejó una carta en el buzón de la vivienda, en el cual escribió:

“Me llamo Adriano. Tengo 14 años. Nací el 6 de octubre de 2008. Estoy ciego hace tres años. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, a grandes ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”.

Ahora Adriano está en busca de un hogar donde le brinden amor y cuidado

El longevo perro fue recibido temporalmente por la propietaria de la casa, quien de inmediato se contactó con un refugio para darlo en adopción.

Integrantes del refugio relataron en entrevista que por su edad y condición, el perro necesita muchos cuidados y aunque intentarán contactar a la propietaria de Adriano, si no lo logran será dado en adopción.

¿Qué cuidados deben tener los perros ancianos?

Veterinarios señalan que a medida que la edad de los perros se eleva, son más los cuidados que necesitará debido a que ya existe un mayor desgaste de sus músculos, huesos y en algunos casos hay quienes padecen enfermedades ligadas a la vejez.

Por los motivos mencionados, es necesario brindar a los perros mayores todos los cuidados requeridos en la última etapa de su vida, con la finalidad de que viva en las mejores condiciones el mayor tiempo posible.

Estos son algunos de los cuidados que necesitan

- Más cuidados de higiene

- Mantener actividad física moderada

- Mayor atención, cariño y afecto

- Alimentación específica

- Visitas regulares al veterinario

¿Dar en adopción a mi mascota?

Hay diversos motivos por los cuales las personas deciden dar en adopción a sus mascotas, sin embargo, independientemente del motivo, existen varias opciones para brindarle un mejor hogar en lugar de abandonarlo a su suerte.

El abandono podría representar un peligro para el animal sobre todo cuando ha sido una mascota acostumbrada a casa, lo que en ocasiones lo podría llevar hasta la muerte.

Por eso, antes de contemplar integrar a un perro, gato o cualquier animal de compañía a tu familia, debes considerar todas las yacentes y no verte en la necesidad de deshacerte de la responsabilidad que trae consigo.

Adoptar a un perro anciano

Cuando se quiere adoptar a una mascota siempre se piensa en llevar a un animal que tenga pocos meses de vida, ya que así será más fácil que se adapte a la organización de su hogar, pero hay quienes se olvidan de los lomitos que están en busca de un techo y no son adoptados por el simple hecho de ser mayores.

Por eso es necesario romper el tabú respecto a adoptar una mascota de edad avanzada, solo con darle los cuidados y atención necesaria estarás dándole esperanza de vida, un hogar con amor y por su puesto disfrutarás de su compañía