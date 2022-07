Niño llora desconsolado en concierto de Sebastián Yatra y se viraliza en Tiktok | VIDEO

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos más queridos por los países de habla hispana, pues con su carisma y talento, además de preciosas letras de canciones ha logrado llegar a muchos corazones, incluyendo los de los más pequeños como fue el caso de este niño que se volvió viral en TikTok por haber llorado desconsolado en un concierte del famoso, un hecho que enterneció a las redes por el profundo mensaje que envió.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Sebastián Yatra compartió un video del niño llorando en el que aprovechó para agradecer a sus fanáticos todo el apoyo que recibe en su carrera como cantante "Verlos ahí enfrente es el verdadero show", escribió. Debido a la emotiva reacción del pequeño, la publicación rápidamente acumuló más de 5 millones de reproducciones y miles de comentarios que empatizan con el menor.

Pues en en video viral se escucha de fondo al colombiano-español interpretando la canción "Un año" que lanzó junto a Reik y que recibió el apoyo de todos los fans al ser un tema muy emotivo que, aunque se podría pensar que sólo le llegaría a los más adultos, este jovencito demostró que las emociones están presentes sin importar la edad y es por ello que incluso Yatra le dedicó unas brevas palabras al niño: "La escribí yo, pero ya es tuya".

La grabación muestra a dos pequeños en la primera fila del concierto y mientras el famoso de 27 años se encuentra en el escenario ofreciendo uno de sus mejores conciertos, el pequeño canta a todo pulmón el coro de la canción sin poder evitar que sus ojos se llenen de lágrimas y que a la vez inundan sus mejillas; sin embargo, su amigo al notar su reacción, comenzó a abrazarlo y darle pequeñas palmadas en el hombro y la cabeza.

Al terminar la canción, el pequeño continúa con lágrimas en los ojos, pero esta vez aplaudiendo con un tierno rostro con el que causó sensación en la red. El increíble momento viral que se vivió en Marbella dejó miles de comentarios entre los que destacan "ese sí es fan", "el niño como lo abraza", "quizá se la dedica a un ser querido que ya no está", "me dolió el corazón de solo verlo, quién le rompió su corazoncito", "me conmovió", "nadie habla del niño consolando a su bro" y "el niño me representa".

Por su parte, Sebastián Yatra también aprovecho para responder algunos de los comentarios de sus más de 18 millones de seguidores, en donde externó su opinión sobre la reacción del pequeño: "o quizás es sólo exceso de amor, de paz, de vida"; mientras que en referencia al amiguito que lo consoló durante toda la canción afirmó: "ese es un ángel".

SIGUE LEYENDO

Influencer crea “ejército de ranas”; expertos advierten daño al ecosistema | VIDEO

"Es la indicada, mano": Mujer lleva tóper a lujoso restaurante para guardar sus sobras y se vuelve viral | VIDEO

Enfermera expone las razones más "locas" por las que los padres se pierden los nacimientos de sus hijos | VIDEO