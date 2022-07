La actriz Juana Arias confiesa cómo es su verano inolvidable y sus tendencias de temporada

La actriz colombiana Juana Arias sigue abriéndose camino en Hollywood, Colombia y México. A sus 33 años está en la cumbre de su carrera como actriz y empresaria. Su belleza genuina y porte son ideales para lucir las últimas tendencias de moda para este 2022. En entrevista para Panorama de El Heraldo de México compartió sus básicos para este verano.

Juana descubrió su pasión y vocación detrás de las cámaras desde niña: “Desde muy pequeña empecé en los medios de comunicación haciendo comerciales, fui reportera infantil del programa La pandilla Club 10, tomando el ejemplo de mi madre que es periodista. Estudié la universidad en la Academia de Lee Strasberg en Nueva York”, comenta la actriz.

Con el tiempo obtuvo su primer papel en Hombres de Negro 3, al lado de figuras como Tommy Lee Jones y Will Smith. “Al ofrecerme el proyecto Sincronía, en México, tome la decisión de quedarme a vivir aquí”, puntualizó Juana Arias.

Para ella el desafío más grande, de la actuación, ha sido aprender a ser persistente y estar familiarizada con la palabra NO. Juana argumenta que ha trabajado mucho en sí misma, en sus emociones para lograr paz mental, ya que, es una carrera donde está expuesta a los comentarios y a lo que el público opina.

Hoy regresa a la pantalla chica con Mujer de nadie. “Fue algo muy bonito, ya que hace años no hacía un proyecto con un papel grande. La productora Giselle González me contó la historia y el papel que me iba a tocar interpretar y me encantó, ya que, se podía crear y proponer ideas”, dijo Juana. Para Arias fue un gran escalón para lograr conectar con más personas y un gran sueño ya que siempre deseo hacer una telenovela mexicana.

Lo que más disfruta de cada personaje que interpreta, es que, cada uno ha sido diferente y se tiene que crear desde cero para lograr su esencia escénica y personalidad.

“Uno siempre le agrega algo de uno, yo tengo la idea de que los personajes siempre me llegan por una razón. Me quedan muchos sueños por cumplir, uno de ellos es escribir una serie sobre historias de amor desde la perspectiva femenina. Y me encantaría trabajar en España y Los Ángeles”, manifestó.

VERANO INOLVIDABLE

Sobre su plan ideal en esta época del año, Juana nos cuenta que es sin duda la playa o conocer alguna nueva ciudad.

“Una de las cosas que amo es viajar, quiero conocer Bali, Australia, Nueva Zelanda, entre otros”, nos confesó.

Asimismo, nos contó sobre sus imprescindibles en esta temporada y sus preferidos.

“Mi look favorito para usar en la playa es un vestido blanco, largo, con una bolsa entre beige y café, sin olvidar los lentes. Para utilizar en la ciudad serían unos zapatos negros Prada con calcetines blancos, una falda con un blazer casual. De maquillaje prefiero algo natural, siempre en mi bolsa llevo bloqueador, blush, lápiz café para los ojos y perlitas en las esquinas de los ojos para darle estilo”.

LAS TENDENCIAS

BLANCO TOTAL + TRAJE + TOP

Los looks completamente en blanco dan un sentido de frescura y poder, y más si los llevamos con un traje. Opta por unir estas dos tendencias para un atuendo fuerte, puedes usar un top estilo bra para un outfit muy en tendencia, o bien con una blusa o playera para algo más formal o casual.

COLOR VIBRANTE + MINIS

Los colores fuertes (y más el rosa) se vuelven las grandes estrellas de este verano. Opta por un outfit monocromático con una minifalda o minishorts como en este caso, otro de los grandes protagonistas de la temporada. Los tops cortos también llegan con fuerza para mostrar algo de abdomen en estos días de calor.

PLISADOS + METÁLICO

¿Algo más elevado en el verano? ¡Claro que se puede! Para una cena o evento especial en esta época de calor opta por metálicos y plisados. Este combo ganador lo amamos tanto en vestidos, faldas o total looks de pantalón y blusa.

TRANSPARENCIAS + OLANES

Crea un outfit femenino pero con un toque más moderno al unir transparencias con olanes. Ambos se vuelven protagonistas de los mejores looks de pasarela, ya sea en vestidos, pantalones o tops. Puedes agregarle un tono metálico o bien llevarlo en tonos

LOS BÁSICOS DE JUANA

¿Qué prenda es tu básico cada verano?

Un traje de baño negro.

¿Qué no puede faltar en tu bolsa de playa?

Un cepillo, lentes y bloqueador.

¿Cómo defines tu estilo?

Casual cool.

¿Colores vibrantes o neutros?

Colores vibrantes.

¿Estampados o lisos?

Lisos.

¿Vestidos o pantalón?

Pantalón.

¿Tacón o zapatos planos?

Los dos, depende la ocasión.

MÁS SOBRE ELLA

Participó en Run Coyote, El señor de los cielos, Cómo sobrevivir soltero, Narcos, La muchacha que limpia, Demental y Nuevo Orden.

Le gusta leer, practicar yoga y comparte sus tips y posturas en Instagram.

