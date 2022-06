Aparece en Neza figura de la Virgen de Guadalupe en una charola: "Guardé el secreto para mí", dice la dueña

En estos momentos tan complicados, un rayo de esperanza no le cae mal a nadie, por ello una mujer cuando encontró una "imagen" de la Virgen de Guadalupe en la charola de un horno industrial, lo primero que hizo fue guardarla para sí misma en su casa del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, pero comprendió que este tipo de mensajes no se pueden ocultar, por lo que terminó compartiendo la "aparición" con sus vecinos.

La señora Adelina Seseña relató que sin buscarlo, se encontró con una imagen de la Virgen en la charola del horno, podría tratarse de un mensaje, de un signo de fe o mera coincidencia, cualquiera que hubiera sido, la mujer no lo pensó por mucho tiempo.

"Guardé la charola durante 12 días para mí, porque no quería enseñarla. La gente luego dice que somos fantasiosos y pensé que me iban a decir que estaba haciendo cosas que no debía", explicó.