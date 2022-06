Se aman, estos son los signos del zodiaco que se destacan por su narcisismo

Si estás buscando saber más de la otra persona, ya sea desde su forma de actuar, de pensar, o de su personalidad, lo más probable es que te concentres en lo que afirme la astrología, que se encarga del estudio de los signos del zodiaco, los cuales en total son doce y se diferencian unos de otros, con sus virtudes y defectos.

Dentro del horóscopo nos encontramos con aquellos signos que tienen la capacidad de ser amables, confiables y están dispuestos de ayudar a todos, sin importar si los conozcan o no. Por otro lado, están aquellos que son el polo opuesto y son demasiado egoístas. En cuanto al amor, están los signos que por el resto son muy amorosos y más lo son con sus parejas. Sin embargo, están aquellos signos narcisistas, que sólo piensan en ellos y estos son los que más sobresalen de todos.

Astrología. Fuente archivo

El primer signo que es muy narcicista es Géminis, y lo más recomendable es alejarte de estas personas sino quieres estar en una relación tóxica. Un defecto que tienen los nacidos bajo este signo es que son manipuladores, críticos y en muchos casos, pueden sufrir una personalidad que los vuelve peligrosos y también imprevisibles.

Otro de los signos del zodiaco que tiene el rasgo de ser narcicista y solo pensar en ellos es Leo, donde son individuos muy engreídos y en cualquier momento, puede volverse contra ti. Si no vas en la misma dirección que ellos, difícilmente puedas tener su amistad e incluso se enojarán contigo. Lo más probable es que acates sus órdenes.

Leo es uno de los signos más narcicistas del zodiaco. Fuente archivo

Otro signo que tiene como rasgo principal el narcicismo es Piscis quienes por su apariencia y personalidad no aparentan por ser malos, pero cuando se enojan terminan sacando lo peor de sí. Saben muy bien ocultar sus sentimientos y convierten a su favor todas las situaciones. Para distinguir a las personas narcisistas, debes tener en cuenta que exageran sus logros personales, todo el tiempo necesitan de admiración, no tienen empatía hacia quienes los rodean, tienen envidia por el logro de las otras personas, tienen autoestima baja, se aprovecha de otros y no toleran la frustración.