Claves para leer el poema "Aullido" de Allen Ginsberg

Irwin Allen Ginsberg fue un poeta y una de las figuras más destacadas de la Generación Beat en la década de 1950. En su máximo momento, se opuso enérgicamente al militarismo, materialismo económico y la represión sexual, además de que es conocido principalmente por su poema épico "Aullido" (Howl) en el cual denunció su percepción de fuerzas destructivas del capitalismo y de la conformidad en Estados Unidos.

Nacido en Newark el 3 de junio de 1926 y muerto en Nueva York el 5 de abril de 1997, Ginsberg escribió "Aullido" en 1955 y lo publicó un año después, todo como un poema de su colección de poesía titulada "Aullido y otros poemas". Está considerado una de las obras más importantes de la Generación Beat, junto con "En el camino" de Jack Kerouac (1957) y "El almuerzo desnudo" de William S. Burroughs (1959).

¿Quién fue Allen Ginsberg?

Allen Ginsberg fue un budista practicante que estudió distintas disciplinas religiosas orientales. En vida llevó un estilo modesto, gustaba de comprar su ropa en tiendas de segunda mano y residía en apartamentos en East Village.

Uno de sus maestros más influyentes fue Chögyam Trungpa, budista tibetano fundador del Naropa Institute, ahora Naropa University at Boulder, Colorado. A instancias de Trungpa, Ginsberg y la poetisa Anne Waldman comenzaron 'The Jack Kerouac School of Disembodied Poetics' en 1974.

Algo que destacó a Ginsberg fue que participó de las protestas políticas no violentas de su época, desde la guerra de Vietnam a la guerra contra las drogas. de hecho, su poema "September on Jessore Road" sirvió para llamar la atención sobre la difícil situación de los refugiados de Bangladés. Esto fue algo que los críticos literarios de su época le reconocieron, mostrando la incansable persistencia de Ginsberg en la protesta contra la "política imperial, y la persecución de los sin poder".

Para rematar, su colección "The Fall of America" ganó el Premio Nacional del Libro en 1974.

Para 1979 recibió la medalla de oro del The National Arts Club y admitido en la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras.

Fue finalista del Premio Pulitzer en 1995 por su libro Cosmopolitan Greetings: Poems 1986–1992.

Claves para leer "Aullido"

El poema "Aullido" fue escrito en origen como una performance y más tarde publicado por el poeta Lawrence Ferlinghetti, de la editorial City Lights.

Tras su publicación, tanto Ferlinghetti como el encargado de la librería, Shigeyoshi Murao, fueron acusados de difundir literatura obscena y arrestados.

El 3 de octubre de 1957, el juez Clayton W. Horn dictaminó que el poema no era obsceno.

Allen Ginsberg escribió «Aullido» a mediados de 1955, supuestamente en una cafetería hoy conocida como Caffe Mediterraneum, en Berkeley, California. Muchos factores influyeron en la creación del poema.

En un lapso antes de su composición, el terapeuta de Ginsberg, Philip Hicks, le animó a dejar su trabajo y dedicarse exclusivamente a la poesía.

Aquel experimentó con frases simples y cortas (parataxis) en el poema Dream Record: June 8, 1955 (Recuerdo de un sueño: 8 de junio de 1955), sobre la muerte de Joan Vollmer, y esta técnica se convertiría en un elemento central en "Aullido".

Gingsberg se lo enseñó a Kenneth Rexroth, quien criticó que era demasiado forzado y académico; Rexroth le animó a liberar su voz y escribir desde su corazón.

Ginsberg aceptó este consejo e intentó escribir un poema sin restricciones. Él estaba bajo la influencia de William Carlos Williams y Jack Kerouac y trató de hablar con su propia voz espontáneamente.

