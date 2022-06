Por un descuido, joven descubre que su novio la tiene bloqueada de sus estados de WhatsApp | VIDEO VIRAL

Mantener una relación no es tarea fácil, pues requiere de un compromiso por parte de ambas personas, respeto, comunicación, amor y otros elementos que ayudarán a que sea un vínculo saludable.

Cuando alguno de éstos falla, las parejas pueden caer en malos hábitos como mentir, manipular y engañar, es entonces cuando aparece la infidelidad, algo que complica cualquier relación.

En este contexto, una joven compartió su experiencia en TikTok de cómo se dio cuenta de que su novio la estaba engañando, una pista que encontró fue a través de WhatsApp.

La joven notó algo raro al ver su estado de WhatsApp. | FOTO: TikTok @priscilaaalm

La usuaria de la popular red social @priscilaaalm explicó que al principio, su novio quería enseñarle un video que subió uno de sus contactos a su estado de WhatsApp, pero no sabía cómo grabar la pantalla, por lo que la joven le enseñó a hacerlo.

Fue así que le envió el video, sin embargo hubo un detalle que no cuidó, y es que al momento de que terminó el clip, se grabó la sección de "estados" de dicha aplicación, en donde la usuaria se dio cuenta de que había compartido un estado, pero a ella no le aparecía.

El hombre intentó justificarse. | FOTO: TikTok @priscilaaalm

En la conversación se puede ver cómo le reclamó, pero él fingió no entender de qué hablaba. Otro detalle que la joven notó fue que en la foto aparecían dos chicas.

Su novio intentó explicarle que él había configurado sus estados para que le aparecieran sólo a 12 personas, argumento que sostuvo, pero que nunca explicó por qué había excluido a su pareja de dicha lista.

La joven le reclamó que además nunca sube fotos con ella. | FOTO: TikTok @priscilaaalm

De acuerdo con la usuaria, su novio mintió en algo más: "Cabe decir que le hablé como a la 1 am y me dijo que ya se iba a dormir y en la foto del estado aparece despierto a las 4:53 am"

Ambos videos se llenaron de comentarios en los que alentaban a la mujer a terminar la relación, ya que le había mentido en múltiples ocasiones, sin embargo, la joven no especificó si había terminado con él.