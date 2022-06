5 personajes mexicanos LGBT+ que triunfaron en el mundo; uno ha estado en los mejores museos del mundo

En el marco de la celebración del Orgullo LGBT+, es importante recordar aquellas figuras y personajes que lograron destacar y romper fronteras con su arte pero también con su particular forma de ser; tal como sucedió con los iconos y personajes mexicanos que formaban parte de la comunidad LGBT+, consolidándose como representaciones de la diversidad sexual.

Por esta razón, hemos hecho la selección de 5 personajes que a través de su historia lograron conectar con la comunidad diversa en México desde hace décadas, mismos que hoy son recordados por su arte, su activismo y mensaje de libertad.

La famosa pintora mexicana reconocida por su arte surrealista alrededor del mundo, en su mayoría autorretratos, ha logrado convertirse en uno de los referentes del arte en México más importantes, pues sus pinturas han viajado a Francia al Museo del Louvre.

Sobre su vida privada, se sabe que mantuvo una relación con el muralista Diego Rivera, y también con León Trotsky; aunque el vínculo que más llamó la atención es el que mantuvo con la cantante Chavela Vargas, donde de acuerdo con una carta enviada a su amigo Carlos Pellicer, la famosa hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, declaró:

“Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que, si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella”