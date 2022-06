El pianista de 16 años Sergio Vargas Escoruela enorgullece con su talento en las manos

Sergio Vargas Escoruela, es un pianista que a los siete años inició su carrera musical; ha tenido la oportunidad de presentarse por segunda ocasión en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, interpretando el concierto para piano y orquesta No. 1, de Ludwig van Beethoven, bajo la dirección de Iván López Reynoso.

El joven de ahora 16 años, recuerda que de pequeño le gustaba ver a su abuelo tocar el piano y le pidió a su mamá que lo inscribiera a clases. El comenta que su maestra, Mariana Chabukiani, ha sido su guía en los pentagramas durante años.

“Este último año que no tuve presentaciones por cuestiones de la pandemia, estuve en casa, aprendiendo más del piano en línea, la literatura y la programación. Ahora que tuve la oportunidad de presentarme por segunda vez en el Palacio de Bellas Artes, me dio mucha emoción, ya que la gente me recibió con mucho cariño”, agregó el pianista.

Sergio primero prepara la parte que interpreta de manera individual, “en los ensayos mi maestra hace el acompañamiento en otro piano. Practicamos muchas horas juntos y dos veces con la orquesta. Este concierto fue alegre, de mucho color, diversión y diversidad, sin perder la esencia de Beethoven”, comentó.

En mayo realizaron un concierto con causa, con la organización Desarrollo Integral del Menor y la iniciativa Inténtalo sin Rendirte, que creó el artista para incentivar a los jóvenes a conocer la música y el arte en el Teatro Isauro Martínez, en Torreón. Con el dinero recaudado se comprarán instrumentos para los jóvenes y ayudarán a las fundaciones Dime y Espíritu que Danza, que apoyan a niños de escasos recursos con alimento y educación.

“Para mí, la música y el arte son dos disciplinas fundamentales para el desarrollo integral de los niños, jóvenes y adultos. El compartir mi pasión me enriquece en todos los aspectos, he aprendido a ser más tolerante, sensible y empático”, acentuó.

Sobre sus próximos proyectos, nos compartió, “tengo planeado hacer una serie de recitales, ya que pronto cumpliré 10 años en este medio. Algo muy bonito es que cuando me presenté en México invité a jóvenes de la comunidad mazahua a ver mi interpretación con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), donde se les dio un recorrido por Bellas Artes. Además, estoy en proceso de hacer el libro Ave Fénix, donde platico mi historia”.

El pianista ha ampliado su repertorio a la "Partita No. 2", de Johann Sebastian Bach; la "Sonata No. 15 Pastoral", de Beethoven; la "Tocata", de Prokofiev; el concierto para piano y orquesta No. 1 y sonatas de la Balada Mexicana, de Manuel M. Ponce; "La Balada No. 3", de Chopin; y la "Balada No. 2", de Franz Liszt.

DATOS DUROS

En la pandemia le llamó la atención la literatura y libros de 1984, Rebelión en la granja, de George Orwell.

Ha tomado clases magistrales con Antonio Pompa-Baldi, Joaquín Achúcarro, Eteri Andjaparidze y Eduardo Delgado.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ