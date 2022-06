Señoras rezan el rosario en plena marcha LGBTQ+ | VIDEO

Como cada año, la comunidad LGBTQ+ realiza marchas para conmemorar el Día Internacional del Orgullo por lo que en diversas partes del mundo las personas se congregan para alzar la voz por el respeto a sus derechos.

A través de las redes sociales, comenzó a circular un video de una pequeña marcha en las calles de San Juan de los Lagos, Jalisco, donde se puede observar que la mayoría de los asistentes son jóvenes con pancartas y banderas multicolor características del moviento.

Entre los asistentes había personas con flores en las manos que caminaban en conjunto y de manera más pacífica. Sin embargo, la escena que causó furor en redes fueron un par de señoras que no perdieron la oportunidad de sacar los rosarios y citar las plegarias, mientras los manifestantes se desplegaban por las calles.

Los jóvenes salieron a las calles para manifestar su orgullo (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué dijeron los internautas?

La notable preocupación de las mujeres generó toda clase de comentarios en la plataforma digital. La grabación fue publicada en TikTok por la usuaria @veronicamacias491, quien pidió a los internautas que "nadie fuera como las señoras". De igual manera, musicalizó el video con la melodía "Parra sin doncon" de El Alfa.

Entre los comentarios más frecuentes destacaban aquellos mostraron indignación hacia la actitud de las señoras, aunque hubo quienes tomaron a broma la situación y aseguraron que el rezo "fue por el bien de la marcha". Asimismo, mencionaron que en otros lugares las marchas tuvieron buena aceptación por parte de las personas.

"En mi pueblo católico el año pasado fue la primera marcha gay, me esperaba algo así y no, las mamás acompañaron a sus hijos", "jajaja ni que fuéramos demonios", "soy católica pero eso es muy chistoso", "de verdad no todos los católicos somos así les deseo mucha libertad y amor", fueron algunos de los mensajes.

Las mujeres sacaron sus rosario al paso de la marcha (Foto: Captura de pantalla)

