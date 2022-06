Caballo choca el carruaje que jalaba contra unos autos en Nueva York: VIDEO

Es verdad que es muy bonito ir por una avenida principal y de repente ver pasar un carruaje jalado por caballos. Luce como una experiencia genial, única y romántica, algo que al parecer no podría salir mal. Pero sí salió.

La historia de hoy pasó en Nueva York, específicamente en Central Park, lugar donde un carruaje destinado a ser jalado por caballos se quedó atrapado entre dos autos cuando el caballo que lo llevaba se coló en el tráfico, en sentido contrario, y se quedó atorado entre las dos unidades.

Caballo se asusta y pierde el control

Central Park es ese lugar en la Gran Manzana donde casi cualquier cosa puede suceder. Por ello, no es raro ver uno o varios carruajes jalados por caballos, algo normal y que la gente admira. El problema es cuando uno de estos caballos pierde el control, se altera y no se le puede controlar, al grado de que embiste en sentido contrario el flujo de una avenida donde circulan autos y choca de frente contra dos coches, entre los que queda atrapado.

El nombre del caballo asustado es Freddy, quien circulaba dentro del espacio verde cerca de la Quinta Avenida y la Calle 60 Este alrededor de las 19:40 horas del martes, cuando salió disparado con el carruaje a cuestas, según reveló la policía.

Golpea autos y sale herido

Lamentablemente, el caballo se asustó tanto que golpeó el costado de dos autos, además de que se encajó entre estos y de ello resultó una herida sangrante en su costado izquierdo, misma que fue de un tamaño considerable y alteró más su ánimo, sumado al pitido de los coches y sus conductores desesperados.

“Este caballo estaba aterrorizado y fuera de control. Accidentes como este seguirán ocurriendo hasta que acabemos con la tradición de carruajes del siglo XIX”. dijo Edita Birnkrant, directora ejecutiva del grupo de derechos de los animales NYCLASS.

Para rematar, se aclaró que el caballo no estaba acostumbrado a la ruta y su conductor era inexperto.

“Pedimos una investigación y que el caballo sea liberado en un santuario. Estamos diciendo basta. La ciudad de Nueva York es una de las últimas grandes ciudades que todavía permite esta práctica cruel y peligrosa”, enfatizó.

Por su parte, Marty Irby de Animal Wellness Action llamó a la tradición de caballos y carruajes “una receta para el desastre” que es cruel con los caballos.

“Los caballos son animales de vuelo y huyen de cualquier peligro. Esta gran ciudad tiene toneladas de ruido. Es una receta para el desastre”, dijo y pidió al alcalde de Nueva York, Eric Adams, que debe instruir de inmediato a la policía de Nueva York para que investigue rápidamente este caso y revoque la licencia de conducir hasta que se complete una investigación.

Christina Hansen, vocera de la industria de carruajes, dijo que los accidentes son poco frecuentes y que la práctica es humanitaria.

“Cada incidente ha estado en las noticias porque casi nunca sucede. No es cruel con los caballos, están muy bien cuidados, no hay razón para prohibirlos”, precisó mientras el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100, que representa a los conductores de carruajes de la ciudad, dijo que las lesiones del caballo no eran graves.

“Freddy estará bien. Tiene un corte superficial en el flanco y fue tratado por un veterinario equino”, dijo el grupo en un comunicado.

MIRA EL VIDEO DEL CABALLO QUE CHOCÓ