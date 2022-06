TikToker es comparado con Cristóbal Colón tras llamar "aldeas antiguas" a casas en obra negra: VIDEO se viraliza

Un TikToker de origen español encendió la polémica en redes sociales luego de compartir un video en donde narró un poco acerca de su visita a una comunidad en México y se mostró sorprendido al "descubrir" lo que consideró una "aldea" que se encontraba "metida en las nubes", lo que generó que los internautas se le fueran encima.

El influncecer decidió publicar un poco de su vista a México y se le hizo buena idea publicar en TikTok un clip de 30 segundos en donde se aprecia una comunidad como cualquiera en nuestro país, pero en la cual destacan algunas casas en obra negra (en construcción), a las cuales se refirió como "aldeas súper antiguas".

Además, el TikToker explicó en su grabación por descubrir qué en estos lugares "algunas personas no hablan español. Hablan como un idioma antiguo de México", lo que fue motivo suficiente para que los internautas lo criticaran con dureza y lo compararan con Cristóbal Colón.

Influencer español enfurece a usuarios de TikTok con video sobre México

El video se volvió viral debido a las fuertes críticas de los usuarios. FOTO: Especial

En la grabación, compartida por el usuario @powpow2230 se puede apreciar la impresión del joven influencer al presumir el "hallazgo" de una "aldea" escondida entre las nubes. "Aquí en México en donde hay aldeas súper antiguas que incluso hay algunas no hablan español sino un idioma antiguo en México; estamos metidos en nubes", se escucha al inicio del clip.

El TikToker visitó una comunidad en México. FOTO: Especial

Además, el TikToker enfocó a un par de niños corriendo y aseguró en el video que incluso los niños tenían miedo al verlo pasar. “Tienen aquí sus aldeas. Mira, se han asustado. Se asustan de nosotros. Los niños se asustan de nosotros porque ni siquiera hablan nuestro idioma. Me ven con la cámara e igual piensan que es hasta una arma”, aseguró el usuario.

El joven español se mostró sorprendido por las construcciones. FOTO: Especial

Como era de esperarse, una vez compartido en redes, el video se viralizó debido a la polémica que generaron los usuarios al criticar con dureza al protagonista de la historia, quien pensó que las construcciones en obra negra son vestigios de "aldeas súper antiguas":

"En México están descubriendo el fuego"; "Usando el máximo de su poder para robarles el oro"; “Fui a México con zapatillas y pensaron que era un viajero en el tiempo”; “Así la clase alta en México”, Cristóbal Colón eres tú?”; “Aldeas súper antiguas: *enseña una casa en obra negra” y "Eso no es México, no hay cactus y no está en sepia", fueron solo algunos de los comentarios que fueron compartidos en el clip. Para ver el video completo da click en este enlace.

SIGUE LEYENDO:

Escasez de agua en Monterrey: Revelan en TikTok truco para ahorrarla y VIDEO se vuelve viral

Abuelita muere aplastada por un elefante; el animal regresa a su funeral y la vuelve a pisar

Snoop Dogg rompe las redes al transmitir 8 horas seguidas sin darse cuenta: esto fue lo que se vio