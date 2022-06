Horóscopos: Hijos, AMORES y amistades exigen la atención de estos signos el domingo 12 de junio

Aries (21 marzo-20 abril)

Estás cerrando tus ojos para no ver lo que necesitas darte cuenta hace tiempo, esto es muy común cuando hay cosas que sabemos que nos harán daño, pero no por mantener viva una ilusión vas a dejar que alguien te mienta o que haga cosas que no son buenas contigo.

No dejes que otros te manipulen, ni tampoco que tomen ventaja de ti, es importante que te des tu lugar, el día de hoy deberás poner punto final a una situación que se ha venido dando en el tiempo acerca de tu mala relación con unas personas en específico.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El silencio muchas veces es bueno para nosotros, ya que nos ayuda a pensar y a meditar sobre las cosas que hemos dejado de hacer y lo que estamos haciendo mal, no dejes que el ruido de la ciudad o de los requerimientos de las personas que tienes al lado te alejen de tus pensamientos, tienes que tomar decisiones importantes el día de hoy, lo que te traerá beneficios en el futuro que podrás compartir con todos los que amas.

Es momento de estar más presente en la vida de tus hijos, si es que los tienes, ya que podrían estar resintiendo tu ausencia. No dejes de pasar por ese lugar que tanto te gusta visitar cuando necesitas pensar, si no tienes un espacio así, entonces crea uno para ti el día de hoy, búscalo en tu ciudad, siempre habrá un lugar especial para cada persona.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No dejes que te pase la cuenta el no haber tomado otro camino en la vida, el día de hoy podrías comenzar a tener arrepentimientos sobre esto, pero siempre debes recordar que todo pasa por algo y que siempre has hecho las cosas pensando en lo que quieres en el momento.

Comienza a pensar mucho mejor las cosas antes de hablar, es probable que tengas que decir mucho más de lo que estés sintiendo para agradar a alguien, no te arrepientas luego de lo que dices, siempre actúa con responsabilidad cuando se trata de amor.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es importante siempre tener en cuenta que no eres la persona que siempre tiene toda la razón, nadie lo es y el día de hoy alguien te lo hará notar, no dejes que esto te pase la cuenta en tu relación con quienes te rodean en el trabajo, debes comenzar a hacer esfuerzos para que otras personas también puedan exponer sus ideas y tú respetarlas como algo bueno.

No estás en el momento perfecto para comenzar a amar a alguien, si ya cuentas con una relación de larga data, entonces comienza a tomar decisiones con respecto al futuro de la misma, es probable que ambos deban esforzarse mucho para llegar a un buen puerto con el compromiso que han adquirido.

Leo (23 julio-22 agosto)

En un momento de tu vida te diste cuenta que no puedes seguir cometiendo los mismos errores, por lo que has cambiado rápidamente de actitud frente a lo que otros esperan de ti, no dejes que esto pase sin darte cuenta de los pasos que diste para lograrlo, es importante que logres ver que todo lo que has hecho es por un fin mayor.

No esperes mucho de una persona que estás conociendo hace poco tiempo, es probable que no te entregue lo que necesites y termine por desaparecer de tu vida. Te has preguntado muchas veces por qué las personas actúan de la forma que actúan muchas veces, ese desinterés por el otro o por dar la cara frente a los problemas, no sigas haciéndote estas preguntas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

El trabajo viene bien, solo que deberás ponerte al corriente en algo nuevo que debes hacer, no cometas errores. Un día para pensar en lo que te está obstaculizando el avance en tu vida, es probable que sientas que te has detenido y que todo parece igual al día anterior y así sucesivamente, no dejes que esto te suceda, no caigas en la rutina, no dejes de ponerte metas para cumplir.

Si estás buscando pareja en este momento, es recomendable que dejes esta empresa hasta ahí, no pretendas encontrar algo que para lo que aún no tienes la total disposición, recuerda que las cosas en el amor muchas veces se dan solas y no necesitan ser forzadas, prefiere siempre encontrar el amor de forma inesperada, sucederá cuando menos lo esperes.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Un asunto de dinero podría presentarse el día de hoy, es algo poco favorable para ti, si se trata de una deuda que sigue creciendo, es momento de buscar opciones para pagarla y darle solución a esto.

Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, quizás después de largo tiempo, te darás cuenta que quizás no era necesario dejar pasar tanto rato sin hacerles una visita o sin estar presente en sus vida, muchas veces tomamos nuestro camino, lo que está muy bien, pero nos vamos sin mirar atrás y sin darnos cuenta que dejamos a quienes nos dieron todo, por lo que no dejes de pasar este bello momento, si no sucede, intenta vivir esto pronto.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una cena de amigos podría terminar de una mala forma, porque alguien podría tener un problema, asegúrate de poner paños fríos al asunto y ayudarles de la mejor manera a resolver su conflicto. En el amor todo está bien, pero necesitan entregarse un poco más de cariño y amor, están dejando pasar las oportunidades de mirarse a los ojos y expresar su amor.

Las alegrías de la vida se están haciendo presentes, pero necesitas experimentar mucho más para poder verlas y hacerlas realidad ante tus ojos. Intenta hacer algunos cambios en tu rutina el día de hoy, decora tu espacio de trabajo, sal de compras, date un gusto que hace tiempo tienes en mente, no te fijes en gastos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un amor nuevo está haciendo estragos en tu vida, no se están llevando bien, por lo que es buen volver a considerar si de verdad quieres seguir en esta relación, recuerda que el amor es para ser feliz y estar siempre bien con la persona que tenemos al lado. No dejes que el amor se escape de las manos si tienes una relación de hace años, podrían estar enfrentando dificultades.

Tienes el valor para enfrentar todo lo que pueda suceder en tu vida, no hay nada que puede hacerte frente ni tampoco mellar tus ganas de surgir y de estar bien en este mundo, no dejes que nada te acobarde, tienes todas las herramientas que necesitas para tener el éxito que te mereces.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Una persona muy importante para ti podría estar pasando por un mal momento económico, si te pide ayuda el día de hoy, haz lo posible por darle asistencia, no te arrepentirás. Estás muy bien en tu trabajo, solo necesitas comenzar a tomar decisiones más firmes, no te dejes amedrentar por otros.

Debes hacer más ejercicio, prefiere las mañanas para ello. Posibles problemas en el trabajo y en el ambiente laboral traerá el día de hoy para Capricornio, no dejes que esto te afecte y comienza a tomar acciones para arreglar cualquier situación mala que veas a tu alrededor.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Necesitas tomar acciones claras en el amor, deja de pensar que alguien no es para ti por diversos motivos que solo viven en tu cabeza, siempre puedes conquistar a alguien si te lo propones, tienes mucho que entregar, no tengas miedo a hacerlo.

Tienes algunas dudas con respecto a alguien que vienes conociendo hace poco, hay cosas que ha dicho o ha hecho que quizás no se condicen con otras cosas que sabes, puede ser solo una idea tuya, pero es mejor que hagas las preguntas correctas y esperes por su respuesta, si al final de todo decides que aún no sigues confiando, entonces es mejor terminar la incipiente relación.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es momento de comenzar a ver a tus amigos nuevamente, organiza una cena o una junta agradable en tu casa el día de hoy, no dejes que pase más tiempo sin compartir con ellos. El trabajo marcha bien, sigue así. Excelente jornada para comenzar a definir tus talentos y el lugar donde quieres ir en tu vida profesional.

Si estás en una época de estudios, entonces deberás comenzar a trazar las líneas de lo que será tu camino, ese mismo que recorrerás durante tu vida de trabajo, será algo positivo si te centras en tus habilidades y en tus fortalezas, recuerda escuchar a tu corazón en esta materia.

Frase del día: "Bueno es tener la alegría en casa y no haber de buscarla fuera" - Goethe