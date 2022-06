Madre embarazada que triunfa con FOTOS de sus curvas en la red responde a sus haters: "Tengo la confianza para mostrarlo"

Si bien las redes sociales son un espacio destinado al entretenimiento, la interacción y para comunicarnos con los demás, también se han convertido tristemente en espacios para diseminar mensajes de odio, y criticar y cuestionar, muchas veces, desde el anonimato, por ello son cada vez más las personas que suelen recibir ataques de los denominados "haters" que se ocultan en las diversas plataformas digitales.

Una de ellas es Jen Ferguson, una atractiva joven de origen estadounidense quien suele compartir, como millones de personas, fotografías de sí misma en sus redes, sn embargo tienen una peculiaridad, ya que salta a la vista el espectacular cuerpo que posee, en el cual destacan sus curvas y sus ojos de un azul intenso.

Esto la ha llevado a enfrentar de manera muy constante duras críticas de los usuarios de las redes, los llamados "haters", quienes aprovecharon su condición de embarazo para lanzarle fuertes comentarios acerca de lo que ven como "inapropiado": compartir fotografías suyas en las que presume su pancita y, claro, en las cuales también luce su imponente físico.

Los "haters" dicen que avergüenzo a mis hijos, relata Jen Ferguson

Jen Ferguson, de 31 años de edad, declaró durante una entrevista a medios locales, que entre los comentarios más frecuentes que suele recibir de los "haters" es el hecho que compartiendo sus fotografías avergonzará a sus hijos, y ante eso aseguró que estas personas reaccionan de esta manera por celos: "Me atacan por ser una madre embarazada atractiva, los 'haters' celosos dicen que avergüenzo a mis hijos", declaró.

Jen es una influencer de 31 años. FOTO: Especial

Pese a que los ataques no cesan, Jen ha tomado una clara postura al respecto y envió un mensaje de amor propio y empoderamiento a otras personas que también sufren este tipo de acoso en redes; la atractiva mamá asegura que no se dejará intimidar por sus críticos y continuará publicando lo que le plazca. Se autoproclamada la "mamá sexy" y no cederá ante quienes le sugieren "lo que no debería mostrar".

La joven estadounidense no duda en presumir su "pancita" de embarazo en su cuenta de Instagram. FOTO: Especial

Jen Ferguson relató que en su vida ya está acostumbrada a que la juzguen por cómo se ve y se viste. Durante una entrevista en el programa de televisión "My Extraordinary Family", Jen declaró: “Sinceramente, creo que muchas mujeres están celosas porque no tienen la confianza que yo tengo. Entonces, ¿tengo hijos y ya no puedo mostrarme? De ninguna manera", aseguró la joven.

La joven se siente a gusto de lucir su espectacular figura. FOTO: Especial

“Creo que el mayor problema es que piensan que soy madre, tengo hijos, así que no debería mostrar esto”, continuó, “vamos, todos tenemos cuerpo”, agregó la influencer. Ante los incesantes comentarios que recibe, Jen cuenta con el apoyo constante de su prometido Stephen, quien en entrevista reconoció que su familia "no ha reaccionado muy bien a mi relación con Jen. Son muy tercos, son muy de la vieja escuela y anticuados”.

Pero ante este escenario, Jen prefiere enfocarse en lo verdaderamente importante; el bebé que ambos esperan: “¡Ser mamá es increíblemente sexy! Muestra tus curvas y no te avergüences de bailar como un loco en TikTok frente a millones de personas", ha sido el contundente mensaje que Jen envió a todas las mamás que deciden presumir su cuerpo sin importar el qué dirán. "La vida es corta", concluyó.

