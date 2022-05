Los estilos callejeros: Urbano en tendencia para igualar a otros

Hace muchos años, cuando me inicié como stylist, apenas entendía lo que significaban las tendencias de moda. Había sido modelo durante más de cinco años, pero por alguna razón, y a pesar de que tenía amigos diseñadores, sabía poco del tema.

Si bien es cierto que el cambio de estilo de vida excitante propio del modelaje a la estructura de un corporativo con horarios y reglas rígidas me costó mucho trabajo, poco se comparaba con el esfuerzo que tuve que hacer para seguirle el paso a la que en su momento fuera mi jefa; estricta y meticulosa para ejecutar cualquier proyecto, y en especial el estudio de las tendencias de moda. Su visión y conocimiento profundo del tema cambió para siempre mi forma de entender el universo de la moda, de un enfoque un tanto superficial a una perspectiva mucho más amplia.

Recuerdo un día, sentadas en un café y platicando de modo relajado los planes para la siguiente temporada, me comentó: “A mí me pagan por ver”. Al principio no entendía a qué se refería. No fue sino hasta que me dí cuenta de que estaba clavada viendo a las mujeres de la mesa de junto como tratando de desmenuzar los looks que llevaban, como si se tratara de un psicólogo que analiza lo que su paciente le dice para determinar el estado emocional en el que se encuentra.

Y como dicen que las costumbres se pegan, a mí se me hizo el hábito de examinar y analizar a la gente con fascinación. En la calle, en el café, en las fiestas, en el día a día y con la sola inquietud de entender el por qué.

¿Por qué han decidido ponerse algo en particular? ¿Acaso es un golpe de suerte el haber podido lograr un extraordinario look o es un talento nato?, ¿se visten para impresionar?, ¿será un proceso espontáneo o lo preparan desde la noche anterior?

Pero para mí, la pregunta más importante es: ¿cuál es el elemento en común?, ese hilo conductor que puede ser alguna prenda, un accesorio o color que se repita en los looks y de ser así, ¿lo veo suficientes veces como para determinar si pudiera convertirse en una tendencia?

El ser humano necesita copiar y mimetizarse con los demás para sentirse aceptado y validado socialmente, y una forma de hacerlo es a través de la moda que un grupo determinado adopta.

Por eso hoy día, gracias a las redes sociales, el estilo llamado street style ha cobrado un valor incalculable en la industria. La gente se divierte con la idea de ser un punto de referencia para los demás. Ya que, si antes la propagación de las tendencias era a través de los grupos en la élite que se filtraban a todos los mercados hasta convertirse en mainstream, hoy es más transversal, es decir, la difusión se da en simultáneo entre distintos mercados, adaptándose a una variedad de precios y gustos del consumidor. Así

las tendencias pueden ser interpretadas de acuerdo con un contexto social, y modificadas al estilo personal y de una localidad.

Es por esto por lo que la inspiración para muchos de los creativos surge en las calles, desde el asombro de observar cómo la gente común adopta ciertos estilos y formas de llevar la moda.

Así que bien, por mi parte he de seguir disfrutando de la bonita costumbre de observar y desmenuzar los looks de la gente. Si por alguna razón nos encontramos por ahí y me descubren viéndolos de arriba a abajo no se sientan ofendidos, es sólo mi forma de entender mejor la forma en cómo interpretamos el mundo en el que vivimos.

* Una tendencia es el consumo de un producto realizado por muchas personas.

* De acuerdo a la temporada del año que sea, las tendencias se van modificando y cambiando.

* Las tendencias se determinan de acuerdo al comportamiento de las masas.

* Los seres humanos siguen las tendencias con el fin de encontrar su propia identidad.

POR LUISA PEÑA

@LUISAPENA.MX

ILUSTRACIÓN: Mauricio Belman

MAAZ