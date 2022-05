¿Cómo aprender a ser un Jedi? Esta escuela en la CDMX te enseñará a manejar el sable de luz y vencer al lado oscuro

El pasado miercoles 4 de mayo, se conmemoró el May the 4th be with you, donde todos los fans, de Star Wars organizan eventos o comparten los mejores momentos que han vivido de esta larga saga espacial.

Antes de empezar, el combate con sables es un deporte serio que requiere de disciplina, respeto y sobre todo, pasión por querer en convertirte en un Jedi.

Manuel Ortiz, maestro de la Academia de sables de luz, señala que este es un deporte que se basa en varias artes marciales, donde la base que es el kendo, y llega a haber técnicas de espada alemana, española, esgrima histórico, y también se tiene un poco Wushu y Taichi.

¿Qué tan caro es un sable de luz?

El también director de esta academia, afirma que el costo de un sable de luz económico, como lo es el de Babu's, está entre los dos mil 300 y dos mil 500 pesos mexicanos, y puede aumentar depende las especificaciones del sable, como el que pueda cambiar de color como lo es del de Rebel que tendría un costo en tres mil 600.

Los más caros se dividen en dos características, ya sea que se escojan para combate, que podrían costar entre los seis mil y siete mil pesos, señaló Ortíz, pero uno de neopixel que son para coreografías o colección rondan entre los 18 y 20 mil pesos

En el trabajo periodístico de Mariana Madrid para el espacio de Reporte H con Blanca Becerril, mostró como se dan clases a todos aquel que quiera aprender a manejar un sable de luz, y que incluso hay niveles como lo son los jovenes padawan hasta llegar a un maestro Jedi.

