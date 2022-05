"Canelo" Álvarez: Esta es su colección de LUJOSAS pijamas con las que viaja en su jet privado | FOTOS

Saúl "Canelo" Álvarez se encuentra en la mira de todos, pues está a pocos días de enfrentarse con Dmitry Bivol desde Las Vegas, una pelea que tiene a todos los fanáticos más emocionados que nunca, pues se trata del Campeonato Mundial de la WBA. Por supuesto, ya llegó al estado de Nevada en su jet privado y a través de su cuenta de Instagram presumió un modelo más de su colección de pijamas.

Pues con una fortuna valuada en más de 140 millones de dólares, no sorprende ver que el "Canelo" no escatime en gastos si de lujos se trata y además de tener una colección con más de 600 pares de tenis, el mexicano ha demostrado que otra de sus pasiones son las costosas pijamas de la firma de moda italiana Dolce & Gabbana con las que no sólo presume el mejor estilo, sino que también lo mantienen con comodidad durante sus viajes en jet privado.

El mexicano llegó a Las vegas con esta pijama. (Foto: Instagram @canelo)

Así lucen las extravagantes pijamas del boxeador

A través de su cuenta de Instagram, el tapatío ha presumido algunos de los modelos que tiene a su disposición, todos de la firma italiana y cuyos precios no son nada accesibles, pues pueden superar los 50 mil pesos mexicanos. Y a dos días de su esperada pelea te compartimos algunos de sus looks con los que ha conquistado Instagram y el mundo de la moda al llevar los mejores diseños de la lujosa marca.

Según explicó Dolce & Gabbana, el diseño anterior está hecho de seda con estrellas bordadas y aunque el modelo en sí llama la atención por el contraste de colores de gris y amarillo, esta no es la pijama más extravagante con la que el "Canelo" Álvarez se ha lucido, pues en su exclusivo clóset también se encuentran aquellas con estampados floreados o geométricos, y con colores intensos como el rojo o el azul eléctrico.

Una de las favoritas del boxeador y padre de familia es este diseño en color rojo con estampado de flores blancas y negras, que también es de seda y con la que ha demostrado viajar con la mayor comodidad desde su jet privado. Cabe destacar que la mayoría de prendas que conforman su colección son de dos piezas, camisa y pantalón.

El "Canelo" suele llevar pijamas estampadas. (Foto: Instagram @canelo)

Aunque los diseños geométricos también son de sus preferidos, de hecho en más de una ocasión ha presumido fotos con esta pijama. (Foto: Instagram @canelo)

Claro que los estampados no lo son todo en la vida de Saúl "Canelo" Álvarez, ya que ha demostrado que incluso con los diseños más sencillos puede lucir a la moda y para ello la firma italiana también tiene la solución con combinaciones de seda de dos piezas que pueden ir desde colores neutros hasta los más encendidos; sin embargo, el mexicano ha dejado ver que aunque no tiene miedo de experimentar con su estilo, sus preferidos son los looks monocromáticos.

Podemos afirmar lo anterior al hacer un repaso por sus diversas fotos de Instagram, en las que ha modelado sus pijamas de dos piezas y siempre de manga larga para demostrar su elegancia, en colores como el azul marino, azul eléctrico e incluso en tonos como el aqua, uno que se ha posicionado como su favorito, pues hay un diseño con un bordado amarillo en la bolsa del pecho, con la que se le ha visto en más de una ocasión.

Cabe destacar que los precios que Dolce & Gabbana tiene para sus pijamas varían dependiendo del diseño, aunque modelos sin estampados y de un solo color suelen superar los 40 y 50 mil pesos mexicanos, pues aunque en el sitio oficial de la marca se pueden encontrar los conjuntos completos por al menos 45 mil pesos, también se pueden encontrar por separado con camisas de más de 20 mil y pantalones hasta en 30 mil pesos.

Con estas pijamas el "Canelo" mantiene la mayor comodidad en sus vuelos en jet privado. (Foto: Instagram @canelo)

Y la ha lucido en más de una ocasión. (Foto: Instagram @canelo)

Este es otro de los modelos favoritos del tapatío, quien en redes sociales ha compartido varias fotos luciendo esta pijama. (Foto: Instagram @canelo)

Por supuesto, la firma italiana tiene diseños especiales como esta pijama amarilla en la que el "Canelo" llevó bordada la bandera de México. (Foto: Instagram @canelo)

