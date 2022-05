Para levantar el vuelo sal de casa y disfruta de admirar la belleza de las aves

Al tiempo que nuestra predilección por viajar a sitios naturales y buscar nuevas maneras de relacionarnos con el entorno, las expediciones pensadas específicamente para observar aves ha aumentado dramáticamente su popularidad alrededor del mundo. La actividad, que se comenzó a realizar por ocio en el siglo XVIII y que, en la Inglaterra victoriana capitalizó el interés de los habitantes de los expansivos centros urbanos por salir al campo, se está convirtiendo, poco a poco, en mucho más que una experiencia pasiva, ofrecida por bed & breakfast en los alrededores de una ciudad, para incorporar programas de conservación, ejercicio y mindfulness. Actualmente, se estima que alrededor de tres millones de viajes internacionales están dedicados específicamente a la observación de aves.

Incluso antes de la pandemia, el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos ya reportaba que, en el país, 39 millones de personas podrían ser consideradas “observadoras de aves alrededor de casa”, mientras que 16 millones habían hecho un viaje de, cuando menos, una milla (1.6 kilómetros) con la intención específica de observar o intentar identificar alguna especie. En el mismo Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis, la agencia declaraba que el gasto total en equipo y expediciones por parte de los observadores de aves ascendía a cerca de 96 mil millones de dólares y generó 782 mil empleos.

A continuación presentamos una guía de destinos en México, festivales y consejos para dar tus primeros pasos en busca de aves, levantar la mirada y volar con la colorida infinidad de especies que iluminan los cielos del planeta y que despliegan su arrebatador espectáculo para todos aquellos que se toman un momento para observar.

Destinos México

Celestún, Yucatán

Tanto las condiciones climáticas de la península –una región húmeda que reúne mares, ríos, cenotes, manglares y selvas– como la ubicación privilegiada de Celestún, justo en donde el Golfo de México se encuentra con el Caribe, convierten a la Reserva de la Biósfera en un paraíso en donde los icónicos flamencos son sólo una de 1,120 especies de aves que han encontrado su hogar en la región.

El Triunfo, Chiapas

Entre los árboles y las nubes que envuelven los casi 1,200 kilómetros cuadrados de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, ubicada en la parte más alta de la Sierra Madre de Chiapas, más de 400 especies de aves iluminan el paisaje. Entre ellas, el guan cornudo –un faisán envuelto en plumas blancas y azules, y coronado por un brillante cuerno carmesí, que sólo se encuentra en Chiapas y Guatemala– se ha convertido en uno de los más buscados por observadores de aves.

Festivales para observar aves

Festival Internacional de Aves de Colombia

Cali, Colombia

Ubicado en el cruce de tres regiones biogeográficas diferentes, Cali, la “Ciudad de las Aves”, alberga 562 especies diferentes. En su octava edición, la feria, celebrada cada febrero, completó su programa de salidas de campo por nueve regiones del valle del Cauca, con conferencias magistrales, talleres y la primera ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual en Sudamérica. Además, puedes completar tu viaje con visitas a otras regiones de Colombia que es la nación con más diversidad de aves en el mundo. colombiabirdfair.com

Rio Grande Valley Birding Festival, Estados Unidos

Del 9 al 13 de noviembre, el festival desplegará una ambiciosa oferta de más de 120 salidas de campo; conferencias especializadas; un “Birders Bazaar”, llamado a enamorar a los aficionados a la observación de aves; una subasta silenciosa, y una exposición de arte y fotografías firmadas por estudiantes locales, a lo largo de cinco días en el Harlingen Convention Center, en el extremo sur de Texas. rgvbf.com

Para comenzar

La mayor parte de los observadores de aves recomiendan empezar en tu propia casa. Instalar bebederos y alimentadores con diferentes variedades de semillas atraerá una variedad de aves que, seguramente, no esperabas, incluso en áreas urbanas.

A partir de ahí, comienza a extender tu diámetro de observación visitando parques locales y haciendo pequeñas expediciones a espacios naturales cercanos. Aprovecha estas primeras salidas para aprender a distinguir y clasificar especies, comenzar una bitácora e involucrar a otros familiares y amigos que estén interesados en las experiencias al aire libre.

Equipo

Guía de campo: Puede estar clasificada por región o por especie.

Binoculares

Identificadores

Tamaño

Color

Forma

Canto

Hábitat

Comportamiento

El momento perfecto

A pesar de que ver aves es posible en cualquier temporada del año y momento del día, y la decisión depende, entonces, de la especie que se esté buscando y la región del mundo en la que nos encontremos, por lo general, la mayor cantidad de aves en un punto determinado suele ser al amanecer y al atardecer.

Sabías que…

Alrededor de 10 mil especies de aves en el mundo.

1,124 especies de aves en México.

México ocupa el 11º lugar en número de especies de aves.





MAAZ