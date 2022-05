¿Nudes? NASA enviará imágenes de humanos desnudos al espacio para "atraer" extraterrestres

Con la esperanza de atraer extraterrestres a nuestro planeta, científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) planean lanzar al espacio imágenes de humanos desnudos, pues consideran que esto podría ayudar a que se comuniquen con nosotros.

¿Humanos desnudos en el espacio?

De acuerdo con The New York Post, las imágenes que serán lanzadas al espacio no deberían sorprender a los alienígenas, ya que no son fotografías gráficas.

De hecho, los expertos planean solamente mostrar dibujos humanos desnudos donde se pueden apreciar la composición de nuestros cuerpos, incluyendo una representación de ADN.

Además, el dibujo que será enviado al espacio muestra a un hombre y una mujer saludando, pues aseguran que así lucen más atractivos para los extraterrestres.

"El mensaje concluye con imágenes digitalizadas de la forma humana, junto con una invitación para que cualquier inteligencia receptora responda", añadió el equipo de expertos.

¿Por qué quieren comunicarse con los extraterrestres?

Hace unos meses, se dio a conocer el proyecto llamado “Beacon in the Galaxy” (BIGT), el cual busca establecer algún tipo de comunicación con la vida extraterrestre.

Aunque aún no se ha especificado cuando ni donde lanzarán la información sobre los humanos al espacio, los expertos ya han comentado que, además del dibujo de los humanos desnudos, planean llamar la atención de los extraterrestres con temas de química, matemáticas y biología. Sin embargo, detallaron que todo lo harán en lenguaje binario, pues consideran que así entenderán el mensaje.

“Aunque el concepto de las matemáticas en términos humanos es potencialmente irreconocible para la inteligencia extraterrestre, es probable que el binario sea universal en toda la inteligencia”, dijeron los científicos.

Hasta el momento, son diversas las instituciones que se han unido al proyecto, pues se encuentran el Instituto SETI, la Universidad de Cambridge y la Universidad Normal de Pekín, entre otras.

