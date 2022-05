Empresa de tecnología lanza “guardaespaldas” virtual para mujeres

Con la misión de mejorar la seguridad para las mujeres, no sólo de México sino de Latinoamérica, Carlos Goblit lanzó la aplicación We Help, que permitirá que todas las usuarias cuenten con un “guardaespaldas” virtual durante las 24 horas.

La aplicación permite compartir la ubicación y estatus en tiempo real con la red de seguridad, así como recibir en todo momento y lugar la asistencia de un equipo de profesionales.

“En We Help vamos a cambiar la vida de las personas en tres formas muy importantes: cómo nos conectamos con las personas que más queremos, cómo nos mantenemos seguros y cómo mejoramos nuestro entorno”, explicó Carlos Goblit, creador de la aplicación.

Al descargar la aplicación, las usuarias generan un mapa interactivo en el que podrán realizar check in inteligente con monitoreo en tiempo real, notificación a la red de seguridad, además de ser alertadas en caso de que se encuentren en una zona insegura.

“Como funciona We Help!? Es una aplicación disponible para teléfonos celulares IOS y Android y funciona muy fácil: te registras como cualquier otra aplicación, creas una red de seguridad y tienes un botón SOS”, dijo Carlos Goblit.

En caso de peligro, las usuarias pueden enviar alertas a sus contactos de emergencia y contactos que se encuentren cerca, además, se pueden compartir archivos de audio, imagen y video para que de esta forma lo ayudadores puedan tener más conocimiento de lo que ocurre.

Para incentivar a las mujeres a que se unan a esta red de seguridad, la aplicación genera recompensas sociales mediante los puntos que acumulan las usuarias, es decir, se donarán quimioterapias, se buscará reforestar 50 hectáreas de la cuenca de Valle de Bravo, entre otros premios.

Aunque no es una aplicación exclusiva para mujeres, el 80 por ciento de clientes son justamente chicas que buscan sentirse más seguras al salir a las calles, sobre todo en estados donde los índices de agresiones hacia ellas van en aumento.

