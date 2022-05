Viruela del mono llegará a México en esta FECHA según Mhoni Vidente; alerta por nuevo virus mortal

En momentos en que la población mundial ni siquiera ha dejado atrás la pandemia de Covid-19, otro virus ha venido a encender las alertas en los sistemas de salud de todo el mundo, se trata del de la viruela del mono, la cual ha irrumpido con gran fuerza en el delicado contexto mundial y ahora los países comienzan a reportar uno a uno los primeros casos.

Si bien en México aún no se ha dado a conocer la llegada de este virus, Mhoni Vidente reveló en sus predicciones la fecha exacta en la que se registrará el primer caso en nuestro país. La famosa pitonisa aseguró que será en solo unos días cuando esto ocurra:

"La viruela del mono ya llegará a México en las primeras semanas de junio, hay que cuidarnos, es una viruela más contagiosa, con más problemas" para la salud de las personas, destacó la astróloga durante su transmisión en vivo este miércoles.

Estos virus son "un complot de gente poderosa"

Además de dar la fecha precisa para que México registre el primer caso de la enfermedad, Mhoni Vidente aseguró que la aparición de estos virus no es una casualidad y reveló que "gente muy poderosa" se encuentra mutando con ellos con el objetivo de infundir miedo en la población global y de esta manera lograr un mayor control por encima de las colectividades.

"No creo en las casualidades, creo que fue un complot de gente muy poderosa que está dominando los virus y los está mutando, los está haciendo más fuertes para contagiar y provocar el miedo en la sociedad y provocar una nueva era," destacó la famosa pitonisa.

Mhoni indicó que la aparición de estas enfermedades reflejan la imposición de un nuevo orden entre las sociedades que habitan el planeta: "Estamos hablando del nuevo orden mundial y ellos (los poderosos) están encargados de eso. No fue casualidad que el coronavirus estuviera controlado y sale la viruela del mono", indicó.

Una viruela más mortal aparecerá en 2024: Mhoni Vidente

Mhoni Vidente también aseguró que si bien la viruela del mono no provoca la muerte de las personas en poco tiempo aparecerá en el mundo una nueva viruela más mortal y que habrá sido creada para "restar" a la población:

"Viene una peor, la viruela del mono no te mata, ahora viene una viruela peor en diciembre del 2024, que es como un sarampión, una alergia del estómago y de los pulmones, algo todavía más fuerte. La única manera de protegernos de los virus y las pandemias es comiendo bien, mantenerse sano. Esto no va a acabar aquí, la era de los virus y las pandemias no va a acabar aquí, va a seguir más porque hay un control muy fuerte de las personas para dominar a la humanidad y restar mucha gente", concluyó la astróloga.

