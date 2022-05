“Debes tener la mente abierta": Avi Loeb, el astrónomo de Harvard que dice que los extraterrestres ya visitaron la Tierra

Abraham “Avi” Loeb, quien es conocido por asegurar que los primeros extraterrestres ya visitaron nuestro planeta, es un científico que se encarga de dirigir el Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard y ha publicado diversos artículos sobre fenómenos astrofísicos.

Sin embargo, el astrónomo ha destacado por sus teorías sobre vida extraterrestre, pues está convencido de que pronto los contactaremos y que él será testigo de este hecho.

¿Qué dice sobre los extraterrestres?

De acuerdo con lo que dijo al diario The Independent, el científico de 60 años considera que la vida más allá de nuestro planeta es una realidad y afirma que para darnos cuenta de esto solamente necesitamos usar el “sentido común”.

“Lo único que digo es que usemos el sentido común. ¿De acuerdo? Las condiciones aquí en la Tierra se replicaron. Ya sabes… Decenas de miles de millones de veces solo en la Vía Láctea. Y existen un trillón de galaxias como esta en el Universo…”, afirmó el experto de la Universidad de Harvard.

Oumuamua, ¿Asteroide, cometa o algo más?

A través de su libro “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” Avi Loeb aseguró que la roca espacial que solamente fue visible para los astrónomos durante unos días, Oumuamua, no era un cometa ni un asteroide como otros científicos aseguraban. De hecho, afirmó que aquel objeto era un tipo de tecnología interestelar que fue construida por aliens.

El Oumuamua (“explorador” en hawaiano) fue un objeto captado por primera en el 2017 por un observatorio de Hawái y solamente fue visible por 11 días.

Con alrededor de 400 metros de largo y aproximadamente 10 veces más de ancho, los expertos consideraron que sus dimensiones eran extremas y poco comunes para ser un cometa o un asteroide.

Oumuamua, el objeto no identificado que fue visto por primera vez en el 2017.

(Créditos: PA)

Además, tenía un brillo desconcertante y viajaba a una velocidad de alrededor de 87 kilómetros por segundo, otra característica que según Loeb podrían determinar que aquella roca fue el primer avistamiento ovni que hemos tenido.

“Debes tener la mente abierta para eso, debes estar dispuesto a recopilar evidencia que pueda sorprenderte. No me importa ser atacado personalmente solo porque la gente no está dispuesta a considerar eso.”, puntualizó a The Independent.

