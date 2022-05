Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 23 de mayo, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para la jornada de hoy lunes 23 de mayo; prepárate para conocer qué le deparan los astros a los signos del Zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Nada se puede producir sin un esfuerzo. Esa reconciliación que deseas necesita se tu sinceridad y de tu compromiso, pues de otra manera no se producirá la magia necesaria para recuperar el terreno perdido. No importa de quién fue la culpa, sino quien dé el primer paso para arreglarlo todo.

Este es un buen día para que comiences una bitácora de lo que has vivido en este proceso productivo, que te ha costado sangre, sudor y lágrimas. Esa memoria puede ser de utilidad a otros que enfrenten los mismos problemas que tú has sabido enfrentar. Y, además, podría convertirse en otro buen negocio para ti.

La memoria no debe ser una razón para renunciar a la esperanza, sino todo lo opuesto: gracias a ella puede alimentarla. El deseo de reencontrarse con viejos afectos y con antiguos lugares significativos es toda una inspiración para vivir. No temas a los recuerdos, que por cada memoria oscura hay decenas de recuerdos felices.

TAURO

Hoy tu pareja va a recibir una buena noticia es el aspecto laboral. Puede tratarse de un ascenso o de un aumento. Debes controlar esos celos profesionales, pues no la puedes atacar con ascender gracias a su esfuerzo. Tampoco es justo que te compares: cada uno crece en su campo, a su ritmo y según las oportunidades.

Tu equipo es una extensión de ti mismo. Por ello, sus fracasos son los tuyos… Y también tus éxitos. Debes compartir con ellos tanto lo bueno como lo malo, tanto las pérdidas como las ganancias. No es justo dejarles sin los frutos de su esfuerzo, y gozar de ellos a sola. Es tiempo de ser más horizontal y justo.

Hoy la tensión va a subir de manera delicada. Nada de lo que preocuparte, pero sí un pequeño aviso para que consideres un mayor cuidado con tu corazón. Es tiempo de mejorar tu alimentación y de tener un plan de actividad más integral y severo. Tu corazón es el centro de tu vida: no lo desatiendas.

GÉMINIS

Los acuerdos se hacen para respetarse. El primero que los viola es quien muestra una debilidad que amenaza a la pareja. Por ello es necesario que corrijas el rumbo, vuelvas sobre tus pasos y modifiques tu conducta hasta cumplir al menos con los cimientos de lo acordado. Debes honrar a tu palabra.

Tu mirada sobre los negocios y sobre el trabajo es la que hace la diferencia. Si dejas que se te impongan otros criterios vas a perder ese toque. En esta parcela no importan las jerarquías o la autoridad, sino la capacidad de innovar. Y de ella estás lleno. No dejes que domen a esa bestia que hay dentro de ti.

Para evitar esas pesadillas recurrentes, que solo te quitan tiempo, descanso y energía, consigue un atrapasueños. O haz uno: amarra una pluma al centro de un aro de madera, usando hilo natural. Colócalo sobre la pared en donde se apoya la cabecera de tu cama. Gracias a este dispositivo, se reducirá tu angustia.

CÁNCER

Este es un buen día para renovar los votos que tu pareja y tú han hecho… sin haberlos pronunciado. No hay nada mejor que un juramento que nadie ha escrito y que el amor respeta, pero no está por demás pronunciarlos y repasar cómo se han cumplido, cómo ha guiado sus pasos en esta aventura.

No dejes que la carga de trabajo te desaliente. Debes de ver estas obligaciones como lo que son: retos que se te conceden debido a la gran calidad de tu trabajo. Eso es algo que debe llenarte de orgullo e inspirarte para redoblar esfuerzos, y llevarte a cumplir con todo el entusiasmo posible esta tarea.

No te expongas a situaciones que puedan elevar tu estés, pues hay cierta tendencia astral que te hace muy proclive a los efectos de la presión. Trata de realizar prácticas que te permitan reducirla. Evita el café y la sal, haz ejercicios de respiración y rutinas relajantes de yoga o de Tai Chi.

LEO

Si te sientes por debajo de tu pareja, debes hacer algo al respecto. No hay pretextos para no crecer dentro de una relación, sobre todo porque ese desequilibrio puede dañar a la pareja. Si te rezagas demasiado en tu desarrollo, puedes quedar fuera del mundo de la persona que amas.

No dudes en dar ese paso adelante. Hay momentos para la mesura y otros para el riesgo. Este no es ninguno de ese tipo: es una oportunidad para crecer, y eso es lo que debes valorar a pesar de tus temores. Vas a recordar este día como el primero de tu crecimiento y de la obtención de tu independencia.

Hay que cuidar esos estallidos de ira, pues no le hacen daño a nadie más que a ti mismo. Para los demás esos arranques de furia pasan y se olvidan, pero dejan huella en tu salud y en tu cuerpo. Tienes que encontrar mejores maneras de lidiar con los problemas y con la gente, pues el enojo no te conduce a nada.

VIRGO

Si te sientes por debajo de tu pareja, debes hacer algo al respecto. No hay pretextos para no crecer dentro de una relación, sobre todo porque ese desequilibrio puede dañar a la relación. Si te rezagas demasiado en tu desarrollo, puedes quedar fuera del mundo de la persona que amas.

Es tiempo de que tus esfuerzos sea recompensados, y que se te dé alguna garantía para tu futuro personal. La firma de un contrato, un aumento o algún tipo de prestación. No dejes que se te siga pasando por alto. En esta demanda debes ser discreto, pero firme. El trabajo también consiste en recibir lo que mereces.

No es buena idea aceptar en tu vida a personas con una carga tóxica, que no han terminado con procesos vitales para sanar emocionalmente. Desde luego, debes ayudarles en la medida de lo posible, pero no debes permitir que te afecte y mucho menos que te contagien su amargura.

LIBRA

Este es un buen día para dejar todo a un lado y escuchar a tu pareja. Ambos suelen moverse sin pausa de una obligación a otra, y es raro que puedan decirse lo que siente y por lo que atraviesan. De modo que dejen al mundo con sus afanes por un día, y pregúntale ante una copa de vino: “¿Cómo te sientes?”

El arte de hacer dinero estriba, sobre todo, en la oportunidad. De manera que pon freno a todos estos afanes sin sentido ni orden, y plantea una mejor estrategia para ti y para tu equipo. No hay una fuerza que aquella que tiene un sentido y una meta bien definidas. Eso es lo que te ha faltado para llegar al éxito.

Pasas de una obsesión a otra, y eso tiene su parte buena (te enfocas y puedes lograr grandes cosas en la materia que te atrae en cierto momento), pero también te resta energía y te impide ampliar tu visión. Tienes que aprender a soltar cuando las cosas y la gente ya te ha dado todo lo que podía dar.

ESCORPIO

Hay que evitar los reproches que se pueden volver en tu contra. Parte de la equidad dentro de una pareja es permitirnos las mismas libertades. De manera que no le reclames a tu pareja esas cosas que tú mismo has hecho. Puedes que ahora no sepa que lo hiciste, pero terminará por averiguarlo. Hay que jugar con justeza.

No hay que seguir en esta aventura productiva si no hay documentos de por medio. Los astros creen que hay mucho en juego, y que ese compromiso que hasta ahora has ofrecido merece el respaldo de un contrato en forma y firmado. De otra manera, si no hay ese soporte, es mejor que digas que no.

Es un plan poco realista suponer que vas a perder tantos kilos con un solo tratamiento. Tienes que dejar que tu cuerpo se acostumbre a esta nueva dieta, y que pierda esa grasa que tanto daño te hace. No hay ninguna prisa por llegar a un número, pero sí que debe haber una mayor disciplina ya paciencia de tu parte.

SAGITARIO

Separa lo que es vital de aquello que no lo es, y que puede resultar una distracción en este importante proceso de curación. Tu pareja y tú deben seguir en e camino trazado, que los llevará a superar sus diferencias. Con ese fin, es mejor evitar dar importancia a lo que otros aseguran que deberían hacer o dejar de hacer.

Cuida cada centavo, pues cada ingreso que tienes significa esfuerzo y sudor, horas y planificación. Valora tu trabajo y deja de regalar algo que es el fruto de tu vida. Has hecho muchos sacrificios para conseguir llegar al sitio en donde estás. Defiende lo tuyo con uñas y dientes, y no regales aquello que no te han regalado.

Este es un buen día para dejar de angustiarse por las injusticias del mundo, por aquellas que no puedes resolver. Hoy no enciendas el teléfono, no te conecte a tus redes, no leas noticias. Eres una persona sensible y preocupada, pero tu corazón agitado merece, por lo menos, un descanso.

CAPRICORNIO

A veces quien tiene la razón no es quien cree tenerla. Tu pareja ha insistido en voz baja acerca de un tema que les incumbe a los dos, relacionado con la economía, pero ha desistido porque te has montado en tu versión de las cosas, irreductible. Por el bien de ambos, es necesario que le concedas la razón.

Hay que saber reconocer una baja en el ritmo del trabajo y de las ventas sin llamarse a la tragedia. Es natural que a final de un ciclo se noten algunas vacas flacas. No por ello tomes medidas innecesarias. Reconoce que no siempre se puede mantener el listón tan alto y mejor usa el tiempo libre en descansar antes del siguiente envión.

Hoy te toca caminar de frente, sin voltear atrás, sin mirar por encima del hombro y sin prestar atención a esas voces que te demandan que regreses. La única palabra que el pasado merece de ti es un “no” rotundo. Es hora de ir hacia el horizonte, cada vez más cerca de la gran persona que estás llamado a ser.

ACUARIO

Hoy es un buen día para definir los límites hacia fuera de la relación. ¿Con quién pueden encontrarse y con quién no? ¿Pueden mantener contacto con sus exparejas? ¿No deben salir a fiestas por separado? Visto lo que ha sucedido a últimas fechas, es mejor que se llega a esos acuerdos de inmediato.

No hay que casarse con métodos y sistemas. Siempre que sea necesario cambiar, hay que hacerlo. Este es un buen día para plantearte la necesidad de aplicar nuevas medidas en tus procesos productivos, en tus maneras de hacer, en tus productos. No te encierres en un solo camino: prueba, cambia y acierta.

Hoy tienes que plantearte ser más firme en el cuidado de tu equilibrio emocional. Eres el soporte de muchas personas. Se apoyan en ti y saben que siempre podrán salir beneficiados por tu escucha y tus consejos. Sin embargo, es necesario que cierres por un tiempo ese consultorio. Para reponerte y poder seguir brindando ese apoyo.

PISCIS

En cada uno de nosotros resuena una nota musical secreta. Nos corresponde hallar a esas otras notas que se conviertan en parte de la música que ejecutamos al movernos por la vida. Esa pieza es el amor. Y tú has encontrado a la persona perfecta para componerla. Hoy es un día para agradecerle esa tarea.

Es tiempo de que más personas reconozcan aquello que saber hacer, y que sabes hacer muy bien. Tienes que invertir en difusión, o te vas a quedar rezagado. Debes hacerlo porque tienes mucho que ofrecer, desde tus productos hasta tus servicios, sin olvídate de tu persona misma.

¿Quién habla en tu nombre? Gracias a tu encanto personal, siempre hay alguien dispuesto a defender tus decisiones, por malas que sean. Y eso te ha sido de gran ayuda, pero también te limita, pues al esconder tus vicios, no se pueden reconocer tus virtudes. Se quien habla en tu nombre, y hazlo con hechos.