Desbloquea a su ex de hace 10 años y se casa con él

Algunos dicen que no es buena idea regresar con tu ex, sobre todo si terminaron tan mal que llegaste a bloquearlo de redes sociales, sin embargo, esta pareja demostró que tal vez no sea tan malo retomar una relación, ya que después de 10 años, volvieron y se casaron.

En redes sociales se ha hecho viral la historia de amor de un usuario de TikTok llamado Nicolás Guerrera, quien compartió en un video unas fotos con su exnovio, ambos eran muy jóvenes cuando iniciaron la relación, por lo que tiempo después se separaron y se alejaron por completo.

Joven desbloquea a su ex y se casa con él

"Estoy aburrido, voy a desbloquear a mi ex de hace 10 años... ya lo superé, no creo que pase nada", dice una leyenda en el clip, en el que muestra al joven y a su "exnovio", Luis Acero, en románticas fotos de cuando eran adolescentes, y posteriormente hace una transición a como se encuentran actualmente.

De acuerdo a lo que se observa en la historia, después de tomar la decisión de desbloquearlo de sus redes sociales, Nicolás y Luis volvieron a hablar y se acercaron cada vez más hasta que retomaron su relación, por lo que ahora, una década después de haber "cortado", llegaron al altar, así lo dejó ver en las imágenes.

Desbloquea a su ex y se casa Foto: IG @nicolasguerrera

En el video también hizo una recopilación de fotos y clips de su unión matrimonial, la cual, según sus postales en su cuenta de Instagram, se realizó el pasado 17 de abril, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. La pareja luce feliz, demostrando que "el amor es amor" y que hay personas que están destinadas a estar juntas.

"A veces el destino los une y no hay manera de separarlo. Amor es amor", "Uno siempre vuelve a donde fue feliz", "Que sean muy felices, amo su historia de amor", "no cabe duda que el destino siempre te sorprende, felicidades a los dos", fueron algunos de los comentarios que se pueden ver en el video que está a punto de llegar a los 70 mil "likes".

AQUÍ EL VIDEO: