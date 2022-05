FIDM Museum & Galleries: Joya angelina para crear diseñadores y tendencias

UBICACIÓN

*Se encuentra en 919 S Grand Ave, Los Angeles, California.

*El museo se encuentra en la planta baja del Fashion Institute of Design & Merchandising.

HISTORIA

*1969 .- Se crea el Fashion Institute of Design & Merchandising.

*1973 . -El Departamento de Diseño de Moda reúne una colección de estudio para su uso práctico.

*1978.- Se crea el museo con fines de investigación y estudio.

*1990 .- Se establece el departamento curatorial y se construyen las galerías.

*1999 .- Se separan las operaciones del museo y la biblioteca, para dar una atención especializada.

DISTRIBUCIÓN

*Tiene más de dos mil metros cuadros de exhibición.

*Cuenta con una tienda de recuerdos.

ACERVO

* Resguarda una colección de más de 15 mil.

*La muestra abarca una temporalidad que va del siglo XVIII hasta la actualidad.

*También tiene un acervo de 200 mil objetos que pertenecen a colecciones especiales.

*Las colecciones del museo incluyen accesorios, textiles, fragancias, vestuario, moda masculina, accesorios, fotografía y más.

*Entre su colección, alberga diversos vestuarios de películas de Hollywood.

EXPOSICIÓN ACTUAL

Art of Costume Design in Film (De marzo a junio 4 de 2022)

*Con esta exposición anual, el museo reconoce los vestuarios más destacados de las películas de 2021.

OTRAS COLECCIONES

1. House of Gucci.

(De noviembre a de diciembre de 2021) Inspirada en la historia de la familia detrás de la moda italiana.

2. FANtasy: The Mona Lee Nesseth Fan Collection

(De octubre de 2019 a marzo de 2020) Colección dedicada a los fabricantes de abanicos, que abracó tres siglos.

3. Majesty & Mystery: Saving a Napoleonic Court Gown

(De febrero a abril de 2019) Muestra inspirada en la vida de Napoleón Bonaparte y su esposa, Marie-Joseph-Rose.

4. Capturing the Catwalk: Runway Photography from the Michel Arnaud Archive

(De mayo a julio de 2018) Fue la primera exposición en explorar la fotografía de Michel Arnaud.

COLECCIONES EN LÍNEA

*Colección del museo. Contempla prendas y complementos de mujer, hombre y niño, que datan del siglo XVIII hasta la actualidad.

*Colección de estudio. Es un recurso práctico para los estudiantes de instituto.

POR DANIELA ZAMBRANO

ILUSTRACIÓN: ERIK GONZÁLEZ

MAAZ